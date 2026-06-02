Redwood AI Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 02.06.2026

Der Kurs der Redwood AI Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,65 %.

Am heutigen Handelstag konnte die Redwood AI Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,10 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redwood AI Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,6700€, mit einem Plus von +8,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redwood AI Aktie damit um -45,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -51,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Redwood AI um -18,65 % verloren.

Redwood AI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -45,00 % 1 Monat -51,35 % 3 Monate -18,65 % 1 Jahr -18,65 %

Informationen zur Redwood AI Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:16 Uhr

Es gibt 36 Mio. Redwood AI Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,31 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,50 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,36 %. Palantir verliert -1,90 %

Redwood AI Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redwood AI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redwood AI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.