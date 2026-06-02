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    Besonders beachtet!

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    XPeng ADR Aktie weiter aufwärts - +7,18 % - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die XPeng ADR Aktie, bisher, um +7,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der XPeng ADR Aktie.

    Besonders beachtet! - XPeng ADR Aktie weiter aufwärts - +7,18 % - 02.06.2026
    Foto: mirkomedia - 48191602

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

    XPeng ADR Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,18 % konnte die XPeng ADR Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der XPeng ADR Aktie. Nach einem Plus von +4,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,820. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von XPeng ADR über einen Zuwachs von +6,53 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die XPeng ADR Aktie damit um +8,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,12 %. Im Jahr 2026 gab es für XPeng ADR bisher ein Minus von -12,18 %.

    XPeng ADR Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,74 %
    1 Monat +15,12 %
    3 Monate +6,53 %
    1 Jahr -7,46 %
    Stand: 02.06.2026, 09:16 Uhr

    Informationen zur XPeng ADR Aktie

    Es gibt 781 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,16 Mrd. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, Hewlett Packard Enterprise & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


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    Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    XPeng ADR

    +6,91 %
    +9,71 %
    +16,15 %
    +6,53 %
    -7,46 %
    +100,26 %
    +57,86 %
    ISIN:US98422D1054WKN:A2QBX7
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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