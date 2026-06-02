XPeng ADR Aktie weiter aufwärts - +7,18 % - 02.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,18 % konnte die XPeng ADR Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der XPeng ADR Aktie. Nach einem Plus von +4,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,820€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von XPeng ADR über einen Zuwachs von +6,53 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die XPeng ADR Aktie damit um +8,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,12 %. Im Jahr 2026 gab es für XPeng ADR bisher ein Minus von -12,18 %.

XPeng ADR Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,74 % 1 Monat +15,12 % 3 Monate +6,53 % 1 Jahr -7,46 %

Informationen zur XPeng ADR Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:16 Uhr

Es gibt 781 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,16 Mrd. € wert.

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Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.