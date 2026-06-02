Eutelsat Communications Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 02.06.2026

Mit einer Performance von -7,22 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,5710€, mit einem Minus von -7,22 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +67,89 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Eutelsat Communications auf +122,44 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,37 % 1 Monat +41,22 % 3 Monate +67,89 % 1 Jahr +14,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele, technische Breakout-Szenarien und fundamentelle Nachrichten: Diskutiert werden Unterstützungen/Targets bei ~3,90–4,00 €, Wochenschluss-Hürden >4,00 bzw. 4,40–4,50 €, mögliche Aufwärtsziele 5,20–5,80, 6,50–7,50 und 9–10 €. Erwähnt werden kurzfristige Abkühlung/Profitmitnahmen, Zweifel am bullischen Durchbruch, Dividendenhinweise sowie EU-Spektrum/IRIS² und Chancen/Risiken durch SpaceX für Umsatz und Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,36 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.