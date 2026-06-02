OHB Aktie legt am 02.06.2026 stark zu

Die OHB Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,01 % auf 430,00€ zulegen. Das sind +20,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 430,00€, mit einem Plus von +5,01 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die OHB Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -32,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +263,56 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -32,16 % 1 Monat +46,86 % 3 Monate +90,23 % 1 Jahr +433,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHB: die aktuelle Kursentwicklung (ca. 441 → 495 €) und eine mögliche Pullback-Range um 410–420 €, ergänzt durch das astronomisch geltende KGV und einen sehr geringen Freefloat (ca. 6%). Es wird über eine Re-IPO bzw. Kapitalerhöhung durch KKR spekuliert, und der Einfluss eines Space-ETFs (NASA-Ticker) auf die Bewertung wird diskutiert.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,32 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,42 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,42 %. Lockheed Martin verliert -0,27 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,11 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.