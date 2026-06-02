Hewlett Packard Enterprise Aktie weiter im Aufwärtstrend - 02.06.2026

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +29,23 % auf 52,30€. Damit gewinnt die Aktie +11,83 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +9,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 52,30€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von +192,16 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +60,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +116,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hewlett Packard Enterprise eine positive Entwicklung von +155,90 % erlebt.

Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +60,46 % 1 Monat +116,91 % 3 Monate +192,16 % 1 Jahr +245,96 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:17 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,60 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Hewlett Packard Enterprise

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. IBM notiert im Minus, mit -2,76 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,16 %. NetApp legt um +0,92 % zu Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +2,00 %.

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Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.