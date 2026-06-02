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    Besonders beachtet!

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    Northrop Grumman - Aktie zeigt Schwäche - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die Northrop Grumman Aktie, bisher, um -0,11 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Northrop Grumman Aktie.

    Besonders beachtet! - Northrop Grumman - Aktie zeigt Schwäche - 02.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Northrop Grumman ist ein US-Rüstungskonzern mit Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Raketenabwehr, Cyber- und C4ISR-Lösungen. Kernprodukte: Tarnkappenbomber (B-2, B-21), Drohnen (Global Hawk), Raketen- und Weltraumsysteme, Verteidigungs-IT. Starke Position im US-Verteidigungsmarkt. Hauptkonkurrenten: Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon, General Dynamics. USP: Stealth-Kompetenz, High-End-Systemintegration, starke Pentagon-Verankerung.

    Northrop Grumman Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Northrop Grumman Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,11 % im Minus. Die Talfahrt der Northrop Grumman Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 463,10, mit einem Minus von -0,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Northrop Grumman Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,86 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,68 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,70 % verloren.

    Northrop Grumman Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,93 %
    1 Monat -0,68 %
    3 Monate -24,86 %
    1 Jahr +13,83 %
    Stand: 02.06.2026, 09:17 Uhr

    Informationen zur Northrop Grumman Aktie

    Es gibt 142 Mio. Northrop Grumman Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,85 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,51 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,27 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,60 % zu

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    Ob die Northrop Grumman Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northrop Grumman Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Northrop Grumman

    -0,11 %
    -2,93 %
    -0,68 %
    -24,86 %
    +13,83 %
    +18,98 %
    +61,09 %
    +153,54 %
    +1.615,19 %
    ISIN:US6668071029WKN:851915
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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