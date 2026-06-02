Broadcom Aktie weiter aufwärts - +4,78 % - 02.06.2026

Mit einer Performance von +4,78 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +3,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 414,05€, mit einem Plus von +4,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Broadcom Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +57,40 %.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +15,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Broadcom einen Anstieg von +39,65 %.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,14 % 1 Monat +15,59 % 3 Monate +57,40 % 1 Jahr +96,54 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:18 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Bil. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Intel notiert im Minus, mit -2,31 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,31 %. Qualcomm verliert -1,34 % Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,14 %.

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Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.