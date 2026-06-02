Prosus Registered (N) - Aktie schießt in die Höhe +10,56 % - 02.06.2026

Die Prosus Registered (N) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +10,56 % auf 43,03€ zulegen. Das sind +4,11 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Prosus Registered (N) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 43,03€, mit einem Plus von +10,56 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Prosus Registered (N) in den letzten drei Monaten Verluste von -5,48 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) -24,40 % verloren.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,53 % 1 Monat -0,96 % 3 Monate -5,48 % 1 Jahr -7,69 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:18 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,93 Mrd. € wert.

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Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.