Deutlicher Kurssprung bei der Alzchem Group Aktie - 02.06.2026

Die Alzchem Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,27 % auf 196,90€. Damit gewinnt die Aktie +9,85 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Alzchem Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 196,90€, mit einem Plus von +5,27 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alzchem Group investiert war, konnte einen Gewinn von +25,81 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +11,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alzchem Group auf +21,40 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +12,81 % 3 Monate +25,81 % 1 Jahr +50,72 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Stand: 02.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd.EUR € wert.

Czechoslovak Group quietly tightens its grip on Alzchem, expanding its economic stake while leaving governance and the specialty chemicals group’s strategic course unchanged.

Die Czechoslovak Group baut ihre Beteiligung an der Alzchem Group AG deutlich aus – mit Stimmrechten und Finanzinstrumenten, bleibt jedoch ein langfristig orientierter Investor.

EQS-News: Alzchem Group AG / Key word(s): Miscellaneous Alzchem Group AG: Further increase in shareholding by Czechoslovak Group (CSG), including via derivatives 02.06.2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.