Hensoldt-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Wegen der auch im laufenden Geschäftsjahr eintreffenden Aufträge aus Deutschland, die die aktuelle Jahresprognose für das Unternehmen als konservativ erscheinen lassen, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 101 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie. Für Anleger, die der Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel Steigerungspotenzial auf zumindest 92 Euro zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Nachdem die Aktie des Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), nach einem kräftigen Kursanstieg im Oktober 2025 bei 117,60 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, korrigierte der Aktienkurs nach Gewinnmitnahmen bis Ende November 2025 auf bis zu 65 Euro. Nach einem volatilen Start in das Jahr 2026 überwand der Aktienkurs des Rüstungselektronikunternehmens nach einem Rückgang auf bis zu 72 Euro zuletzt wieder die Marke von 80 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 85 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis 85 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3V441, wurde beim Hensoldt-Aktienkurs von 83,20 Euro mit 1,04 – 1,07 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats die Erholung auf 90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,44 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,294 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,294 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA43XD5, wurde beim Hensoldt-Kurs von 83,20 Euro mit 0,96 – 0,99 Euro taxiert.

Wenn die Hensoldt-Aktie in nächster Zeit auf 92 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,77 Euro (+79 Prozent) erhöhen – sofern die Hensoldt-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,757 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,757 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN9RZ12, wurde beim Hensoldt-Kurs von 83,20 Euro mit 1,44 – 1,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hensoldt-Aktie auf 92 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,22 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.