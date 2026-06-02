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    Tschechischer Rüstungskonzern CSG baut Anteil an Alzchem deutlich aus

    Für Sie zusammengefasst
    • CSG hält zusammen 20,1 Prozent an Alzchem-Konzern
    • 10,2 Prozent über Total Return Swaps ohne Stimmrechte
    • Alzchem produziert Kreatin und Nitroguanidin im SDax
    Tschechischer Rüstungskonzern CSG baut Anteil an Alzchem deutlich aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TROSTBERG (dpa-AFX) - Der tschechische Rüstungskonzern CSG (Czechoslokav Group) hat seinen Anteil am deutschen Spezialchemie- und Sprengstoffhersteller Alzchem deutlich erhöht. Die Tschechen hätten der Gesellschaft über das Tochterunternehmen Staluna Trade einen Anteil an den Stimmrechten von 9,9 Prozent gemeldet, teilte Alzchem am Dienstag in Trostberg mit. Zusätzlich habe sich CSG über Finanzinstrumente Zugriff auf 10,2 Prozent der Anteile gesichert - damit ergebe sich ein Anteil von zusammengenommen 20,1 Prozent. Bisher lag der für Staluna auf der Alzchem-Webseite aufgeführte Anteil bei 9,2 Prozent. Die im SDax notierte Alzchem-Aktie legte im frühen Handel um 5,45 Prozent zu.

    Bei den Finanzinstrumenten handle es sich um sogenannte Total Return Swaps mit Barausgleich, die keine direkten Stimmrechte vermittelten, hieß es von Alzchem. CSG habe gegenüber Alzchem ihre Rolle als langfristig orientierter Investor bestätigt. Unternehmensstrategie und operative Ausrichtung der Gesellschaft blieben unverändert. Alzchem produziert unter anderem Kreatin-Produkte als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsindustrie. CSG ist einer der größten Rüstungskonzerne und Munitionshersteller Europas, die Aktie ist seit Januar in Amsterdam notiert./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

    Die CSG Czechoslovak Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 19.162 auf Ariva Indikation (02. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CSG Czechoslovak Group Aktie um -14,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von CSG Czechoslovak Group bezifferte sich zuletzt auf 16,10 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR.





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