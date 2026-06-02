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    AKTIEN IM FOKUS

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    Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro besonders stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Halbleitertitel setzen Rallye fort
    • Infineon und STMicro erreichen neue Höchststände
    • STMicro hebt Umsatzprognose für Rechenzentren an
    AKTIEN IM FOKUS - Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro besonders stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent.

    Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology ist 2026 einem Zuwachs von einem Viertel immerhin viertbester Sektor.

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    STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 84,89 auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 110,90 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -11,63 %/+13,11 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke, hypegetriebene Kurssteigerung von Infineon und die Frage nach deren Nachhaltigkeit. Diskutiert werden die Nvidia‑Partnerschaft/AI‑Rechenzentren als Treiber, Energieverbrauch und fundamentale Risiken, mögliche Rücksetzer auf ~100–110 € oder Ausstiegsziel 150 €, sowie technische Marken und erwartete Seitwärtsphasen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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