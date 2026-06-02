AKTIEN IM FOKUS
Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro besonders stark
- Europäische Halbleitertitel setzen Rallye fort
- Infineon und STMicro erreichen neue Höchststände
- STMicro hebt Umsatzprognose für Rechenzentren an
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent.
Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology ist 2026 einem Zuwachs von einem Viertel immerhin viertbester Sektor.
STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb./ag/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 84,89 auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 110,90 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -11,63 %/+13,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Liebe Leute,
ich handel Infineon seit vielen Jahren. Diese Performance gab es noch nie und ist einem Hype geschuldet. Realistisch gehört der Kurs aller Chipproduzenten nach unten und dazu wird es auch sicherlich kommen wenn die Welt erkennt, dass die hier entstehenden Rechenkapazitäten vollkommen jeder Realität enfliehen.
Wofür brauchen wir diese? Nun, komplexe Berechnungen von Raumfahrtprogrammen werden nicht sooft benötigt und Ai? Irgendwann hat auch der vielseitigste Telefonassistent ausgelernt und weitere Ausreden brauchen wir keine. Außerden wie soll das ganze denn energetisiert werden?
Hier werden Illusionen gehandelt und die tatsächlichen "Zukunftsunternehmen" vergessen. Mir ist bspw. eine Monster, eine Uber oder die alte Münchener Rück gegenwärtig lieber als die ganzen Stromfresser und Pistolenbauer. Denkt mal an Maslow und was die Menschen, zumindest die Meisten wirklich brauchen.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende.