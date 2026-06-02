Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro besonders stark

STMicro schraubte am Morgen die Umsatzprognose für das Geschäft mit Rechenzentren nach oben. Die neuen Ziele entsprechen nun seinen Annahmen, wie Jefferies-Analyst Janardan Menon schrieb./ag/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 84,89 auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 110,90 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -11,63 %/+13,11 % bedeutet.