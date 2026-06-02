DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde auf die akute Marktknappheit bei Aluminium./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 95,14EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 69
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
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