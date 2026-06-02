DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis bezeichnete in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einer Fachkonferenz erste Details für die Studien mit dem Mittel Bepirovirsen bei Hepatitis B letztlich als "Non-event". Die Erwartungen dürften zurückgehalten werden bis zu einer näher rückenden Kommerzialisierung 2027./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
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