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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Feedback aus Gesprächen mit etlichen US-Laborexperten deute darauf hin, dass Qiagens Tuberkulose-Bluttest Quantiferon nach wie vor fest in den klinischen Arbeitsabläufen verankert sei, wobei hohe Umstellungshürden bestünden und die Akzeptanz bei Ärzten groß sei, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das anstehende Konkurrenzprodukt von Roche sollte zwar einige Vorteile für die Arbeitsabläufe mit sich bringen. Doch dürften die klinische Validierung, die Aufnahme in Leitlinien sowie Umstellungsschwierigkeiten den Zeitplan für die Einführung verlängern./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 31,09EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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