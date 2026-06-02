🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drei Vergewaltiger im Iran hingerichtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Hinrichtung von drei Vergewaltigern im Iran
    • Exekutionen in Ghorweh und Rascht nach Verbrechen
    • Internationale Kritik wegen 2159 Hinrichtungen
    Drei Vergewaltiger im Iran hingerichtet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten einer Hinrichtungswelle hat die iranische Justiz drei Vergewaltiger hängen lassen. Zwei Todesurteile seien am Morgen in der kurdischen Stadt Ghorweh vollstreckt worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Ein weiterer Mann wurde demnach in der nördlichen Stadt Rascht gehängt.

    Der Fall in Rascht ereignete sich dem Bericht zufolge im Sommer 2025. Damals habe der nun exekutierte Mann einen Zehnjährigen entführt, vergewaltigt und ermordet, hieß es bei Misan. Der Täter sei noch am selben Tag gefasst worden, als die Eltern des Jungen eine Vermisstenanzeige stellten.

    Die Vergewaltigung in Ghorweh geschah im August 2024. Die beiden Täter sollen damals einen 14-Jährigen entführt und vergewaltigt haben. Zum Schicksal des Jungen gab es keine Details. Die Angeklagten hätten die Urteile angefochten. Der oberste Gerichtshof bestätigte jedoch die Todesstrafen.

    Menschenrechtsgruppen kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran und werfen den Behörden vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung einzusetzen. Amnesty International zufolge wurden im vergangenen Jahr mindestens 2.159 Menschen im Iran hingerichtet - der höchste verzeichnete Wert seit 1981. Auch im Kontext des Iran-Kriegs wurden Todesurteile gegen mutmaßliche Spione und politische Gefangene vollstreckt./arb/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Drei Vergewaltiger im Iran hingerichtet Inmitten einer Hinrichtungswelle hat die iranische Justiz drei Vergewaltiger hängen lassen. Zwei Todesurteile seien am Morgen in der kurdischen Stadt Ghorweh vollstreckt worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     