Drei Vergewaltiger im Iran hingerichtet

TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten einer Hinrichtungswelle hat die iranische Justiz drei Vergewaltiger hängen lassen. Zwei Todesurteile seien am Morgen in der kurdischen Stadt Ghorweh vollstreckt worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Ein weiterer Mann wurde demnach in der nördlichen Stadt Rascht gehängt.

Der Fall in Rascht ereignete sich dem Bericht zufolge im Sommer 2025. Damals habe der nun exekutierte Mann einen Zehnjährigen entführt, vergewaltigt und ermordet, hieß es bei Misan. Der Täter sei noch am selben Tag gefasst worden, als die Eltern des Jungen eine Vermisstenanzeige stellten.