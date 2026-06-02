DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Es gebe bei der Billigfluglinie wieder Übernahmespekulationen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung zu den von der US-Investmentgesellschaft Castlelake bestätigten, frühen Überlegungen für ein Kaufgebot. Nun hätten die Amerikaner, die sich bereits rund 2 Prozent an Easyjet gesichert hätten, bis zum 26. Juni Zeit, eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder darauf zu verzichten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 5,10EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 3,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

