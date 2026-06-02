Börsenstart Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,66 %

Der MDAX steht bei 33.216,02 PKT und gewinnt bisher +0,61 %. Top-Werte: Salzgitter +3,90 %, IONOS Group +3,83 %, AUTO1 Group +3,79 % Flop-Werte: TKMS -3,33 %, AIXTRON -2,35 %, RENK Group -0,95 %

Der DAX steht aktuell (09:59:26) bei 25.296,86 PKT und steigt um +0,92 %. Top-Werte: Zalando +5,04 %, Infineon Technologies +4,75 %, Scout24 +3,68 % Flop-Werte: Bayer -5,60 %, Rheinmetall -2,54 %, Fresenius -1,02 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.261,26 PKT und gewinnt bisher +1,66 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,75 %, IONOS Group +3,83 %, TeamViewer +3,09 %

Flop-Werte: AIXTRON -2,35 %, HENSOLDT -0,92 %, Nordex +0,26 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.102,25 PKT und gewinnt bisher +0,87 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +10,67 %, Infineon Technologies +4,75 %, DHL Group +3,11 %

Flop-Werte: Bayer -5,60 %, Rheinmetall -2,54 %, TotalEnergies -0,90 %

Der ATX steht aktuell (09:59:39) bei 6.136,80 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: PORR +2,47 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,14 %, Wienerberger +1,78 %

Flop-Werte: voestalpine -1,39 %, Lenzing -1,07 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,73 %

Der SMI steht bei 13.380,96 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Logitech International +2,76 %, Sika +2,71 %, Partners Group Holding +2,60 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,33 %, Swiss Re -0,65 %, Novartis -0,31 %

Der CAC 40 steht bei 8.234,16 PKT und gewinnt bisher +0,98 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +8,39 %, BNP Paribas (A) +2,70 %, Kering +2,35 %

Flop-Werte: ENGIE -0,93 %, TotalEnergies -0,90 %, Thales -0,89 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 3.142,78 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Sandvik +3,95 %, Volvo Registered (B) +3,15 %, Securitas Shs(B) +3,08 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,44 %, Swedbank Shs(A) -0,30 %, Tele2 (B) -0,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.980,00 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: Public Power +2,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,55 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,32 %

Flop-Werte: Viohalco -3,74 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,00 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,41 %