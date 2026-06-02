STMicro verdoppelt seine Umsatzprognosen für Rechenzentren wegen KI-Boom

GENF (dpa-AFX) - Der anhaltende KI-Boom beflügelt auch den Chipkonzern STMicroelectronics . Das Management verdoppelt deshalb laut einer Mitteilung vom Dienstag seine Prognose für den Umsatz mit Rechenzentren in diesem Jahr nahezu und rechnet nunmehr mit Erlösen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca 860 Mio Euro). Zuvor hatte der Halbleiterhersteller für dieses Geschäft noch einen Betrag von "deutlich über 500 Millionen US-Dollar" in Aussicht gestellt.

Im Jahr 2027 könnten sich die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren sogar noch einmal auf 2 Milliarden verdoppeln, falls das Nachfragewachstum anhalte, wie das französisch-italienische Unternehmen weiter erklärte. Hier hatten zuvor entsprechend "über 1 Milliarde Dollar" im Plan gestanden. Die Aktien zogen nach den Nachrichten auf ein Hoch seit 2000 an - zuvor hatten sie sich seit dem Jahreswechsel bereits um fast 190 Prozent verteuert.