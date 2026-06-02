Infosys und die Handelsblatt Media Group stellen eine KI-gestützte Redaktionsplattform vor, die das Storytelling verbessert und das Leseerlebnis bereichert

Düsseldorf, Deutschland, und Bengaluru, Indien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und die Handelsblatt Media Group, Deutschlands führende Mediengruppe für Wirtschaft und Finanzen, führen gemeinsam Editorial Link Intelligence (ELI) ein. Diese redaktionelle Empfehlungsmaschine basiert auf Infosys Aster, einer KI-gestützten Marketing-Suite. ELI wurde exklusiv für Handelsblatt und WirtschaftsWoche entwickelt und soll den digitalen Journalismus durch verbessertes Storytelling und eine stärkere Leserbindung stärken. Die Einführung von ELI ist ein wichtiger Meilenstein in der dreijährigen Zusammenarbeit von Infosys und Handelsblatt als dessen offizieller Partner für KI und digitale Innovation.

ELI trägt dazu bei, die redaktionellen Abläufe beim Handelsblatt und der WirtschaftsWoche zu modernisieren und der vielfältigen Leserschaft kontextreichere Inhaltserlebnisse zu bieten. Die von Wongdoody, der Human-Experience-Agentur von Infosys, entwickelte Lösung analysiert Artikelinhalte und Metadaten. Sie empfiehlt auf intelligente Weise interne Links, die die narrative Tiefe und die Lesernavigation verbessern. ELI ist nahtlos in die Content-Infrastruktur von Handelsblatt und WirtschaftsWoche integriert und ermöglicht den Redakteuren, Artikel anzureichern, ohne ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. Dadurch wird Zeit für qualitative Berichterstattung, Recherche und Analyse frei.

Die Auswirkungen von ELI erstrecken sich über das gesamte Verlagsökosystem. Für Redaktionsteams optimiert es die Link-Kuratierung und verbessert die betriebliche Effizienz. Für Leser schafft es eine immersivere und intuitivere Reise durch komplexe Themen. Für Verlage sorgt es für messbare Ergebnisse – es steigert das Engagement, verlängert die Verweildauer auf der Website und stärkt den Wert vertrauenswürdigen Journalismus in einer wettbewerbsintensiven digitalen Landschaft.

Christian Herp, Chief Product Officer der Handelsblatt Media Group, erläutert: „Editorial Link Intelligence, das wir gemeinsam mit Infosys entwickelt haben, schafft durch den gezielten Einsatz von KI einen direkten Mehrwert für unsere Redaktionsteams. Durch die Integration des Tools in unser Content-Management-System unterstützt es Journalisten dabei, relevante Inhalte zu identifizieren und zu verlinken. Auf diese Weise verbessern wir nachhaltig das Nutzererlebnis und steigern die Kundenzufriedenheit."