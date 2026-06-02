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    Industriemetall

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    Citi ruft Kupfer-Rallye aus: 15.000 US-Dollar als Ziel!

    Citi dreht bei Kupfer auf bullish: Schon im nächsten Monat sieht die Bank 14.500 US-Dollar je Tonne, binnen einem Jahr sogar 15.000 US-Dollar. Was die Rallye jetzt antreiben soll.

    Industriemetall - Citi ruft Kupfer-Rallye aus: 15.000 US-Dollar als Ziel!
    Foto: Sergio Bonilla - Connect Images

    Kupfer könnte vor der nächsten großen Rallye stehen. Die Citigroup hat sich erstmals für das Jahr 2026 bullish für das Industriemetall positioniert und ein Kursziel ausgerufen, das Anleger aufhorchen lässt: 14.500 US-Dollar je Tonne bereits im nächsten Monat und 15.000 US-Dollar innerhalb eines Jahres. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. 

    Das entspräche einem Anstieg von mehr als 8,5 Prozent gegenüber dem Kupferpreis von 13.818 US-Dollar je Tonne am Dienstagmorgen. Auch Goldman Sachs zieht nach und hebt das Ziel für das Jahresende von 12.465 auf 13.735 US-Dollar je Tonne an. 

    Der wichtigste kurzfristige Treiber ist die Unsicherheit über mögliche US-Zölle auf raffinierte Kupferimporte. Die Entscheidung soll Ende nächsten Monats fallen. Laut Citi stützt genau diese Unklarheit die Preise, während die US-Lagerbestände weiter anschwellen. Die Analysten erwarten keine endgültige Einführung eines Kupferzolls, sondern eine anhaltende politische Mehrdeutigkeit. Das könnte Anreize schaffen, überschüssige Bestände in den USA zu halten.

    Hinzu kommt die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus bis zum Sommer. Zwar räumt Citi ein, dass fehlende Zollklarheit nach Juni zum Gegenwind werden könnte. Der robuste physische Markt und die erwartete Entspannung am Golf sollen mögliche Rückschläge jedoch abfedern.

    Die Nachfrage nach Kupfer gilt als Indikator für die wirtschaftliche Lage. Und: Langfristig bleibt Kupfer einer der großen Gewinner der Elektrifizierung. Stromnetze, E-Autos, Windturbinen und Rechenzentren verschlingen enorme Mengen des Metalls – für Leitungen, Stromübertragung und Kühlung. Bereits im vergangenen Jahr legte Kupfer so stark zu wie seit 2009 nicht mehr. Gründe hierfür waren Lieferstörungen, ein schwächerer US-Dollar, bessere China-Erwartungen und massive KI-Investitionen.

    Doch die Rallye ist kein Selbstläufer. Citi warnt vor Risiken durch eine anhaltend instabile Lage im Nahen Osten. Auch Lagerbestände und Endverbrauch reagieren sensibel auf Zinsen und Erwartungen. Für Anleger bedeutet das: Kupfer bietet großes Potenzial – aber auch Nervenkitzel.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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