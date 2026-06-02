Bis zu 12 %* Rendite & monatlicher Cashflow mit Konsumentenkrediten

Konsumentenkredite gehören zu den größten Finanzierungsmärkten in Europa. Ob für Anschaffungen, Umschuldungen oder kurzfristige Liquidität – private Kreditnachfrage besteht unabhängig davon, ob Aktienmärkte steigen oder fallen.

Für Anleger war dieser Markt lange Zeit kaum direkt zugänglich. Klassischerweise vergeben Banken oder spezialisierte Kreditgeber solche Darlehen und vereinnahmen dafür die Zinsen.

In den vergangenen Jahren haben regulierte Festzinsplattformen einen neuen Zugang zu Konsumentenkrediten geschaffen. Privatanleger können so in Kreditfinanzierungen investieren, regelmäßige Zinszahlungen erhalten und monatlichen Cashflow aufbauen. Je nach Plattform und Risikoprofil sind dabei Renditen von bis zu 12 %* pro Jahr möglich.

Wie das Modell funktioniert, warum Konsumentenkredite für den Aufbau passiven Einkommens interessant sein können und welche Plattformen dafür infrage kommen, schauen wir uns jetzt genauer an.

Warum Konsumentenkredite für Anleger interessant sind

Der Markt für Konsumentenkredite bewegt in Europa jedes Jahr mehrere Hundert Milliarden Euro und zählt damit zu den wichtigen Treibern für privaten Konsum und wirtschaftliche Aktivität. Für Anleger ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Regelmäßiger Cashflow: Je nach Plattform und Portfolioaufbau können Zins- und Rückzahlungen monatlich oder teilweise sogar täglich eingehen. So entsteht ein laufender Cashflow, der sich gezielt für den Aufbau passiven Einkommens nutzen lässt.

Attraktive Renditen: Je nach Plattform, Kreditgeber und Risikoprofil sind Renditen von etwa 8 bis 12 %* pro Jahr möglich. Damit liegen Konsumentenkredite deutlich über vielen klassischen Zinsanlagen.

Kürzere Laufzeiten: Viele Konsumentenkredite laufen nur wenige Monate bis rund ein Jahr. Dadurch bleibt Kapital häufig nicht langfristig gebunden und kann nach der Rückzahlung erneut investiert werden.

Flexible Liquidität: Anleger können je nach Plattform gezielt Kredite mit kürzeren Laufzeiten auswählen. So lässt sich steuern, wie lange Kapital gebunden ist.

Breite Streuung: Anleger können ihr Kapital über viele Kredite, Kreditgeber, Länder und Laufzeiten verteilen. Dadurch sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Finanzierungen.

Einfacher Zugang: Über Festzinsplattformen erhalten Anleger Zugang zu dieser Asset-Klasse, ohne Kredite selbst vergeben oder Kreditnehmer eigenständig prüfen zu müssen.

Trotz dieser Vorteile bleiben Konsumentenkredite eine Anlageform mit Risiken. Kreditausfälle, verspätete Rückzahlungen oder Probleme bei einzelnen Kreditgebern können nicht ausgeschlossen werden. Umso wichtiger sind eine breite Streuung über verschiedene Kredite, Laufzeiten und Plattformen sowie die Auswahl seriöser, regulierter Anbieter. Im Folgenden stellen wir drei etablierte Anbieter vor, über die Anleger Zugang zu Anlageklasse erhalten können.

VIAINVEST: Kurzlaufende Konsumentenkredite mit hoher Liquidität

VIAINVEST hat sich seit dem Start im Jahr 2016 als spezialisierte Plattform für europäische Konsumentenkredite etabliert. Rund 47.000 Investoren nutzen die Plattform bereits und haben mehr als 700 Millionen Euro investiert.

Anleger investieren dabei in kurzlaufende Konsumentenkredite aus europäischen Märkten wie Polen, Tschechien oder Rumänien. Die jährlichen Zielrenditen liegen je nach Kredit häufig im Bereich von etwa 10 bis 13,3 %*. Der Fokus der Plattform liegt klar auf kurzer Kapitalbindung: Viele Kredite haben Laufzeiten von wenigen Monaten, wodurch Rückflüsse schneller wieder im Portfolio ankommen und erneut investiert werden können.

Einblick in die Plattform: Übersicht über verfügbare Kredite mit Laufzeit, Zinssatz und Buyback-Status.

Typisch für VIAINVEST:

Renditen von bis zu 13,3 %* pro Jahr

Kurzlaufende Konsumentenkredite aus europäischen Märkten

Monatliche Zins- und Tilgungszahlungen

Auto-Invest für automatisierte Wiederanlage

Damit positioniert sich VIAINVEST als spezialisierte Plattform für Anleger, die Konsumentenkredite als flexiblen Cashflow-Baustein mit attraktiven Zinserträgen nutzen möchten.

>> Mehr Details gibt’s im ausführlichen VIAINVEST-Review.

TWINO: Flexible Zinsen mit täglicher Verfügbarkeit

TWINO gehört seit 2015 zu den etablierten Kreditplattformen in Europa. Mehr als 22.000 registrierte Investoren haben über die Plattform bereits Darlehen im Volumen von über 1,2 Milliarden Euro finanziert. Insgesamt wurden dabei mehr als 30 Millionen Euro an Zinsen ausgezahlt.

Der wichtigste Unterschied zu vielen anderen Plattformen ist das Produkt TWINO FLEXI. Anleger erhalten hier einen festen Zinssatz von 6 %* pro Jahr und können ohne feste Laufzeit über ihr Kapital verfügen. Dadurch eignet sich FLEXI vor allem für Investoren, die Liquidität halten möchten, aber trotzdem laufende Zinsen erzielen wollen.

Wer eine höhere Rendite anstrebt, kann zusätzlich in Kreditprodukte mit festen Laufzeiten investieren. Hier staffelt TWINO die Rendite nach Laufzeit: Bei 3 Monaten liegt sie bei 8,5 %*, bei 6 Monaten bei 10 %* und bei 12 Monaten bei bis zu 12 %* pro Jahr. Anleger können dadurch selbst entscheiden, ob ihnen mehr Flexibilität oder eine höhere Zielrendite wichtiger ist.

Einblick in das TWINO-Dashboard.

Typisch für TWINO:

Renditen von 8,5 % bis 12 %* je nach Laufzeit

Fokus auf polnische Konsumentenkredite

Laufzeiten von 3, 6 oder 12 Monaten

FLEXI-Produkt mit 6 % Zinsen und täglicher Verfügbarkeit

Damit positioniert sich TWINO als Plattform für Anleger, die flexible Liquidität mit laufenden Zinsen verbinden möchten und bei längerer Kapitalbindung gezielt höhere Renditen anstreben.

>> Mehr Details gibt’s im ausführlichen TWINO-Review.

Mintos: Kreditmarktplatz mit breiter Streuung

Mintos zählt seit 2015 zu den größten Festzinsplattformen in Europa. Mehr als 600.000 registrierte Investoren nutzen die Plattform, das verwaltete Vermögen liegt bei über 800 Millionen Euro.

Die Besonderheit liegt dabei im Marktplatz-Modell. Über Mintos stellen zahlreiche Kreditgeber aus unterschiedlichen Ländern ihre Kredite bereit. Anleger investieren dadurch nicht nur über einen einzelnen Anbieter, sondern können ihr Kapital breit über verschiedene Kreditgeber, Märkte und Laufzeiten streuen. Je nach Kreditstruktur sind dabei Zielrenditen von 9 bis zu 12 %* pro Jahr möglich.

Für Anleger, die in Konsumentenkredite investieren möchten, ist diese Struktur besonders interessant. Statt sich auf einzelne Kredite oder einen einzelnen Kreditgeber zu konzentrieren, lässt sich ein Portfolio aus vielen Kreditpaketen aufbauen. Das reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und macht Mintos zu einer der breitesten Plattformen für Kreditinvestments in Europa.