SPD warnt vor zusätzlichen Belastungen bei Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD warnt bei den geplanten Reformen von Kranken- und Pflegeversicherung vor zusätzlichen Belastungen für Versicherte. "Viele Menschen ächzen unter den steigenden Preisen, egal ob es Miete ist, Lebensmittel, Mobilität, alle merken das", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf im RTL/ntv-"Frühstart". "Dann zu sagen, wir machen jetzt zusätzliche Belastungen für einen Großteil von Menschen, das ist mit uns schwer zu verhandeln."

Klüssendorf verwies dabei auf geplante Änderungen bei der Familienmitversicherung und mögliche Zuzahlungen etwa bei Zahnarztbehandlungen. "Es geht uns ganz stark darum, dass vor allen Dingen die Patientinnen und Patienten, die Versicherten, am Ende nicht die Hauptlast tragen", sagte er. Die SPD wolle deshalb im parlamentarischen Verfahren prüfen, ob es bei den Vorhaben noch Änderungen geben könnte.