🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • HPE hebt Umsatzprognose für 2025/26 massiv an
    • Aktie springt nachbörslich um fast dreißig Prozent
    • Q2 Umsatz +40 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar
    KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HOUSTON (dpa-AFX) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat wegen der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur seine Umsatzziele deutlich angehoben. Die Erlöse sollen im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Oktober) nun um 29 bis 33 Prozent zulegen, wie der Server- und Speicherlösungs-Spezialist bereits am Montag nach US-Handelsschluss in Houston mitteilte. Zuvor lag die ausgegebene Spanne noch bei 17 bis 22 Prozent Umsatzplus. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Konzern einen Erlös von 34,3 Milliarden Dollar (rund 29,5 Milliarden Euro) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management dann noch ein Wachstum im Bereich von 8 bis 12 Prozent. Beide Ziele liegen deutlich über den Erwartungen von Branchenexperten.

    Bei den Anlegern kam das überaus gut an. Die Aktie machte im nachbörslichen US-Handel am Montag einen Kurssprung um fast 30 Prozent. Im regulären Handel hatten die Papiere zuvor mit einem Plus von 9,2 Prozent bei 47,00 Dollar geschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Long
    445,67€
    Basispreis
    3,23
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    509,97€
    Basispreis
    3,42
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern weiter vermeldete. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei das Server-Geschäft. Hier kletterten die Erlöse um rund 33 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar.

    Der aktuelle KI-Boom sorgt für zusätzliche Nachfrage nach klassischen Servern, die oft leistungsfähig genug für den Einsatz von KI-Modellen sind. In diesem Bereich habe es im Quartal ein "dreistelliges Wachstum" bei den Aufträgen gegeben, so Konzernchef Antonio Neri

    Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg in den drei Monaten bis Ende April mit 79 Cent auf mehr als das doppelte - Analysten hatten hier bisher weitaus weniger auf dem Zettel. Für das laufende Geschäftsjahr stellt der Konzern einen ebenfalls über den Erwartungen liegenden bereinigten Gewinn von 3,35 bis 3,45 Dollar in Aussicht. Zuvor hatte der Konzern noch eine Spanne von 2,30 bis 2,50 Dollar genannt.

    Die Erwartungen an HPE waren hoch, nachdem Wettbewerber Dell in der Vorwoche mit starken Zahlen die Aktien der gesamten Branche nach oben gezogen hatte. HPE zählt zu den größten Herstellern von Computertechnik und profitiert stark von der Nachfrage nach Hardware zum Training und Einsatz von KI-Anwendungen. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt./err/tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,19 % und einem Kurs von 51,88 auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +58,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +133,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 133,67 Mrd..

    Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6000 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hewlett Packard Enterprise - A140KD - US42824C1099

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hewlett Packard Enterprise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat wegen der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur seine Umsatzziele deutlich angehoben. Die Erlöse sollen im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Oktober) nun um 29 bis 33 Prozent zulegen, wie der Server- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     