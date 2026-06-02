Galoraths 2026 State of the Industry Report zeigt, dass 79 % der Unternehmen ihre KI-Ausgaben für Schätzungen erhöht haben, während nur 1 von 4 über klare KI-Richtlinien verfügt

LONG BEACH, Kalifornien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Galorath Incorporated veröffentlichte heute seinen zweiten jährlichen 2026 State of the Industry Report -The Governance Imperative: Cost, Schedule, and Risk Under Global Uncertainty . Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 220 Fachleuten aus dem Bereich der Kostenkalkulation und -planung in 12 Ländern und neun Branchen und dokumentiert eine wachsende Kluft zwischen der Geschwindigkeit, mit der Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, und den Governance-Strukturen, die sie für deren Verwaltung eingerichtet haben.

Die zweite jährliche weltweite Umfrage unter 220 Fachleuten für Kostenkalkulation in 12 Ländern zeigt, dass die Einführung von KI beschleunigt wurde, die Governance jedoch nicht Schritt gehalten hat

Der erste Bericht des vergangenen Jahres zeigte, dass die Einführung von KI hinter dem Hype zurückbleibt. 63 % der Unternehmen gaben an, dass sie keine KI in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren. Dieses Bild hat sich geändert. In den Daten für 2026 geben 79,1 % der Unternehmen an, ihre KI-Investitionen zu erhöhen, und 60 % experimentieren aktiv mit KI oder testen sie im Rahmen von Schätzungen. Aber die Infrastruktur der Verwaltung hat mit den Ausgaben nicht Schritt gehalten. Das Ergebnis ist das Paradoxon, das im Mittelpunkt der diesjährigen Ergebnisse steht: Unternehmen führen KI ein und schränken sie gleichzeitig ein, wobei die am schnellsten wachsende Nutzung außerhalb der formalen Aufsicht stattfindet.

Die in Zusammenarbeit mit NewtonX durchgeführte Studie befragte 135 Unternehmensleiter und 85 betriebliche Praktiker aus den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronik, Transport, Energie, Software, Gesundheitswesen, Automobil und Telekommunikation. Die Ausgabe 2026 enthält 15 branchenspezifische vertikale Kurzdarstellungen, die einzeln heruntergeladen werden können und die branchenübergreifende Erkenntnisse in gezielte Benchmarks für bestimmte Märkte umsetzen.

„Vor einem Jahr war die Sorge groß, dass Unternehmen KI nicht schnell genug einführen", sagt Charles Orlando, Chief Strategy Officer bei Galorath. „Jetzt tun sie es, und das neue Problem ist, dass sich die Governance nicht mitbewegt hat. Unternehmen verfügen über mehr Daten, mehr Tools und mehr Transparenz als je zuvor in der modernen Geschichte, aber das Vertrauen in die Umsetzung dieser Daten in verlässliche Pläne nimmt bei den Führungskräften ab, die den strategischen Risiken am nächsten stehen."