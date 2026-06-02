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    Galorath 2026: 79% Boost AI Spending, Only 25% Have Clear Policies

    AI is reshaping cost estimation worldwide, but governance gaps, shadow use, and uneven confidence levels reveal a complex, high‑stakes transformation in progress.

    Galorath 2026: 79% Boost AI Spending, Only 25% Have Clear Policies
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Global survey of 220 cost-estimation professionals across 12 countries and nine industry sectors; report adds 15 sector-specific briefs for targeted benchmarks.
    • 79.1% of organizations increased AI investment in estimation and 60% are actively experimenting or piloting AI in estimation workflows.
    • Only 23.6% of respondents report having clear, documented AI policies (about 1 in 4 organizations).
    • Governance paradox: 77.7% report data-governance restrictions that limit formal AI adoption, while 70.9% say shadow (ungoverned) AI use is common—fastest-growing AI usage is least governed.
    • Outcome gap: 51% of organizations that increased AI investment report significant improvement in planning accuracy and estimation confidence versus 11.1% among more cautious organizations; improvements depend on governance, integration, and process redesign.
    • Confidence and external risks: operational practitioners are more likely to be "very confident" in estimation (20%) than organizational leaders (11.9%); trade policy is now the top external disruptor (47.3%), affecting practitioners (52.9%) more than leaders (43.7%).



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