Kreise
Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent
- Unicredit überschreitet 30 Prozent Beteiligung
- Tauschangebot 0,485 Unicreditaktien je Commerzbankaktie
- Überschreiten vermeidet teures Pflichtangebot für alle
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank laut Insidern die wichtige Marke von 30 Prozent überschritten. Commerzbank-Aktionäre hätten den Italienern inzwischen so viele Anteile angedient, dass die direkte Beteiligung der Unicredit von zuletzt knapp 26,8 Prozent auf mehr als 30 Prozent steige, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Der Kurs der Commerzbank-Aktie lag nach den Neuigkeiten am Morgen mit rund 1,5 Prozent im Plus bei 37,52 Euro.
Indem die Unicredit mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot die 30-Prozent-Schwelle überschreitet, vermeidet sie, ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Commerzbank-Aktien abgeben zu müssen. Statt Geld bietet das Mailänder Geldhaus für jedes Commerzbank-Papier 0,485 Unicredit-Aktien. Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt die Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Commerzbank-Aktien zugreifen kann./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 37,69 auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,19 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,20 %/+14,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@Uwe1893
Immerhin hatte ich gerade mitgeteilt, dass ich eine Wette verloren habe! 😤 Aber eigentlich sind wir Investierten doch alle Gewinner, wer mit der Coba in den letzten Jahren Minus gemacht hat, dem ist nicht zu helfen. Ich habe zumindest bisher schon einen höheren 6-stelligen Betrag an Coba Gewinnen realisiert und jetzt trotzdem nochmal 5-stellig Dividende kassiert. 💲💵💸💰 Da gibt es nicht viel zu meckern - und die Flasche Champagner gönne ich Reineckefuchs natürlich auch! 🤗
Lieber Reineckefuchs,
PPS: Mich freut vor allem, dass mein totgeglaubter Schein WKN: FE4M9N ISIN: DE000FE4M9N1 jetzt mit 105% im Plus ist. Davon könnte ich auch ein paar Kisten Schampus springen lassen 🥂 Aber wir wollen ja nicht übertreiben, der Schein wird auch nicht verkauft... 💸