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    Kreise

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    Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit überschreitet 30 Prozent Beteiligung
    • Tauschangebot 0,485 Unicreditaktien je Commerzbankaktie
    • Überschreiten vermeidet teures Pflichtangebot für alle
    Kreise - Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank laut Insidern die wichtige Marke von 30 Prozent überschritten. Commerzbank-Aktionäre hätten den Italienern inzwischen so viele Anteile angedient, dass die direkte Beteiligung der Unicredit von zuletzt knapp 26,8 Prozent auf mehr als 30 Prozent steige, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Der Kurs der Commerzbank-Aktie lag nach den Neuigkeiten am Morgen mit rund 1,5 Prozent im Plus bei 37,52 Euro.

    Indem die Unicredit mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot die 30-Prozent-Schwelle überschreitet, vermeidet sie, ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Commerzbank-Aktien abgeben zu müssen. Statt Geld bietet das Mailänder Geldhaus für jedes Commerzbank-Papier 0,485 Unicredit-Aktien. Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt die Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Commerzbank-Aktien zugreifen kann./stw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 37,69 auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,19 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,20 %/+14,82 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen der Commerzbank-Aktie, insbesondere einen jüngsten Intraday-Rutsch (vermutlich durch geopolitische Nachrichten), die wiederkehrende technische Hürde um 37 € (bzw. 36,20 €) nach einem Seitwärtstrend zwischen ~29–37 €, Bewertungen im Kontext des UniCredit-Umtauschangebots (implizit ~35,85 €), Spekulationen über Top-up/Übernahme und rege Derivate-/Optionsaktivität.

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