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    RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'

    RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe über eine mäßige Entwicklung im traditionellen Zigarettengeschäft berichtet, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten stark gelaufen sei, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Für das Geschäftsjahr habe BAT die Ziele am unteren Ende des mittelfristigen Algorithmus bestätigt - das Wachstum sollte vor allem in die zweite Hälfte fallen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 50,82EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: James Edwardes Jones
    Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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