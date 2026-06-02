RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe über eine mäßige Entwicklung im traditionellen Zigarettengeschäft berichtet, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten stark gelaufen sei, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Für das Geschäftsjahr habe BAT die Ziele am unteren Ende des mittelfristigen Algorithmus bestätigt - das Wachstum sollte vor allem in die zweite Hälfte fallen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 50,82EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
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