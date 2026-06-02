Microsoft -35% trotz KI-Boom – GitHub Copilot entscheidet jetzt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Microsoft fiel vom Allzeithoch bei 540 US-Dollar um 35 Prozent auf 356 US-Dollar – während Analysten ihre Gewinnerwartungen im gleichen Zeitraum kontinuierlich anhoben. Wer das als KI-Niederlage liest, verwechselt zwei grundverschiedene Produkte.

In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 2026/22 habe ich Microsoft ausführlich als Wunschanalyse behandelt – mit 207 Stimmen der meistgewünschte Titel der letzten Abstimmung. Die vollständige Analyse zeigt, warum das Bewertungsniveau trotz der negativen Stimmung überzeugend ist.

Der Markt bestraft das falsche Produkt

Microsoft 365 Copilot – die KI direkt in Word, Excel, Outlook und Teams – enttäuscht. Die Begeisterung der Kunden lässt auf sich warten, das Wachstum ist gemessen an ChatGPT oder Claude bescheiden. Der Markt hat das registriert und die gesamte Aktie entsprechend abgestraft.

Was dabei übersehen wird: Das Problem ist nicht strukturell. Copilot nutzt standardmäßig ChatGPT 5.1 mini – ein veraltetes Modell. Copilot kann wahlweise OpenAI oder Anthropic nutzen, das ist individuell konfigurierbar. Microsoft muss seine KI nicht neu erfinden. Es muss lediglich das richtige Modell hinterlegen. Das ist eine lösbare Konfigurationsfrage, kein Produktversagen.

GitHub Copilot ist ein anderes Produkt mit einem anderen Reifegrad. Nahezu alle Entwickler weltweit arbeiten über GitHub. GitHub Copilot liefert in der Softwareentwicklung bereits echten Produktivitätsgewinn – näher am realen Mehrwert als jede Office-Integration. Das ist der Hebel, auf den die Microsoft Build 2026 heute und morgen in San Francisco den Fokus legt.

Bewertung und Zahlen

Azure wuchs zuletzt um 39 Prozent, stärker als erwartet. Das KI-Geschäft legte um 123 Prozent zu und erreicht eine annualisierte Umsatzrate von 37 Milliarden US-Dollar. Mit einem EV/EBITDA von 15 bei 17 Prozent Umsatzwachstum und 18 Prozent Gewinnwachstum ist die Aktie aus meiner Sicht günstig bewertet – für ein Unternehmen mit dieser Marktstellung ungewöhnlich.

Das Snowflake-Beispiel zeigt, wie schnell sich das ändern kann: Snowflake legte kürzlich überzeugende KI-Zahlen vor und sprang in zwei Tagen um 75 Prozent. Microsoft war ähnlich wie Snowflake ausverkauft worden. Ein überzeugender GitHub-Copilot-Auftritt auf der Build könnte denselben Effekt auslösen.

Ich habe am 1. Juni eine spekulative Position in Microsoft eingegangen – zu 450,24 Euro, ohne auf einen Rücksetzer zu warten. Wer das Risiko scheut, könnte auf die erste Kursreaktion nach den Build-Ankündigungen warten. Im Erfolgsfall wäre danach noch gut mit der Aktie zu verdienen. Im Misserfolgsfall hätte man sich Verluste erspart.

Sehen Sie in GitHub Copilot einen echten Kurskatalysator – oder bleibt die Copilot-Enttäuschung das bestimmende Narrativ für die Microsoft-Aktie? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Regelmäßige Updates zur Microsoft-Aktie finden Sie im Heibel-Ticker.