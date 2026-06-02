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    Bringt Google die KI-Blase zum Platzen?

    Die Verwässerung von Google ist das Gegenteil von Aktien-Rückkäufen, die lange ein wesentlicher Rally-Treiber an der Wall Street waren. Nun kommen Oracle, Meta etc. unter Druck

    Google eröffnet das Kapital-Rattenrennen: um die gigantischen Investitionen für KI zu finanzieren, werden neue Aktien ausgegeben - faktisch finanzieren also das also jetzt die Aktionäre! Die Verwässerung von Google ist das Gegenteil von Aktien-Rückkäufen, die lange ein wesentlicher Rally-Treiber an der Wall Street waren. Nun kommen Oracle, Meta etc. unter Druck, ebenfalls die eigenen Aktionäre für die immer weiter steigenden Investitionen anzuzapfen - denn die Zinsen am Kreditmarkt für solche Investitionen sind sehr teuer (derzeit bei 8% bis 9%). Jetzt aber kommt das eigentliche Problem: nach der Dotcom-Blase konnten Firmen wie Google und Amazon faktisch zu Internet-Monopolisten aufsteigen. Bei KI ist das mehr als unwahrscheinlich, im Gegenteil: kaum ein KI-Modell-Anbieter hat die Chance, aufgrund der weltweiten Konkurrenz (vor allem China) wirklich Geld zu generieren. Hohen Ausgaben stehen also bestenfalls geringe Gewinne gegenüber..

    Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche - Setups von Stefan Jäger

     

    Das Video "Bringt Google die KI-Blase zum Platzen?" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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