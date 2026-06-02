Google eröffnet das Kapital-Rattenrennen: um die gigantischen Investitionen für KI zu finanzieren, werden neue Aktien ausgegeben - faktisch finanzieren also das also jetzt die Aktionäre! Die Verwässerung von Google ist das Gegenteil von Aktien-Rückkäufen, die lange ein wesentlicher Rally-Treiber an der Wall Street waren. Nun kommen Oracle, Meta etc. unter Druck, ebenfalls die eigenen Aktionäre für die immer weiter steigenden Investitionen anzuzapfen - denn die Zinsen am Kreditmarkt für solche Investitionen sind sehr teuer (derzeit bei 8% bis 9%). Jetzt aber kommt das eigentliche Problem: nach der Dotcom-Blase konnten Firmen wie Google und Amazon faktisch zu Internet-Monopolisten aufsteigen. Bei KI ist das mehr als unwahrscheinlich, im Gegenteil: kaum ein KI-Modell-Anbieter hat die Chance, aufgrund der weltweiten Konkurrenz (vor allem China) wirklich Geld zu generieren. Hohen Ausgaben stehen also bestenfalls geringe Gewinne gegenüber..

Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche - Setups von Stefan Jäger

Das Video "Bringt Google die KI-Blase zum Platzen?" sehen Sie hier..