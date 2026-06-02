Skyhawk Therapeutics gibt Zwölfmonats-Zwischenergebnisse der klinischen Phase-1/2-Studie zu SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit bekannt

SKY-0515-Patienten erreichten bei der 9-mg-Dosis nach zwölf Monaten eine Reduktion des mutierten Huntingtin-Proteins (mHTT) um 69 %

Die Zwölfmonatsergebnisse zeigten eine Verbesserung der Werte auf der Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) um +0,38 gegenüber dem Ausgangswert, verglichen mit einem erwarteten Rückgang von -0,92 Punkten in den nach Propensity Score gewichteten Analysen zum natürlichen Krankheitsverlauf bei symptomatischen Patienten

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Australien- und Neuseeland-Teil (004-ANZ) seiner zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie FALCON-HD die Rekrutierung sechs Monate vor dem geplanten Termin mit 144 Patienten abgeschlossen hat und dass die weltweite (004-WW) zulassungsrelevante Phase-2/3-Studie FALCON-HD auf acht Länder ausgeweitet wurde

Mittlerweile wurden mehr als 175 Patienten in die Phase-1/2-Studie SKY-0515 und die zulassungsrelevante FALCON-HD-Studie aufgenommen worden

BOSTON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk The rapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige kleinmolekulare Therapien zur Modulation von RNA-Zielstrukturen entwickelt, gab heute die Ergebnisse der zwölfmonatigen Zwischenanalyse bei Patienten seiner klinischen Phase-1/2-Studie zur Bewertung von SKY-0515 bekannt, einem in der Erprobung befindlichen Medikament zur Behandlung der Huntington-Krankheit (HD).

Die Behandlung mit SKY-0515 führte zu einer dosisabhängigen Verringerung des mutierten Huntingtin-Proteins (mHTT) im Blut um bis zu 69 % sowie zu einer Verringerung der PMS1-mRNA um bis zu 26 %. Das mutierte Huntingtin ist das Hauptprotein, das für die Pathologie der Huntington-Krankheit verantwortlich ist, während PMS1 ein wesentlicher Treiber der somatischen CAG-Repeat-Expansion ist, die mit dem Fortschreiten der Erkrankung in Verbindung steht.

SKY-0515 zeigte eine ausgezeichnete Exposition im Zentralnervensystem und erwies sich über alle untersuchten Dosierungen hinweg als allgemein sicher und gut verträglich.

Nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten zeigten Patienten, die SKY-0515 erhielten, positive mittlere Veränderungen der cUHDRS-Werte (Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale) gegenüber dem Ausgangswert im Bereich von +0,31 bis +0,38. Diese Ergebnisse schnitten im Vergleich zu einer erwarteten Verschlechterung um -0,92 Punkte über zwölf Monate aus Propensity-Score-gewichteten Analysen, die auf den Enroll-HD- und TRACK-HD-Datensätzen zum natürlichen Krankheitsverlauf basieren, positiv ab. Günstige Trends für Patienten unter SKY-0515 wurden auch bei allen cUHDRS-Teilkomponenten beobachtet, darunter der Total Motor Score (TMS), die Total Functional Capacity (TFC), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).