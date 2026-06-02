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    Chartanalyse

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    Intuit-Aktie: Vom Rekordhoch tief in den Bärenmarkt abgerutscht

    Die Intuit-Aktie ist vom Börsenliebling zum Problemfall geworden: Auf ein Rekordhoch bei über 700 Dollar folgte ein drastischer Absturz. Trotz zaghafter Erholung vom Tief bleibt der Titel tief im Bärenmarkt gefangen – entscheidende Chartmarken rücken in den Fokus.

    Chartanalyse - Intuit-Aktie: Vom Rekordhoch tief in den Bärenmarkt abgerutscht
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Rekordhoch in den Abwärtstrend

    Die Intuit-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine markante Trendwende vollzogen. Nach einem dynamischen Aufwärtstrend, der im Juli 2025 im Bereich von 706,80 US-Dollar seinen Höhepunkt fand, kippte das Bild deutlich. Auf die Rekordstände folgte eine sukzessive Abwärtsbewegung, die sich ab Anfang 2026 massiv beschleunigte. In mehreren Wellen fiel der Kurs bis auf ein Tief von 261,70 US-Dollar am 26. Mai 2026 zurück. Damit hat die Aktie einen Großteil der zuvor aufgebauten Kursgewinne wieder abgegeben und notiert aktuell in der unteren Region der Drei-Jahres-Spanne.

    Aktuelle Lage: Erholung vom Tief, aber weit unter den Hochs

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 304,10 US-Dollar (Stand 1. Juni 2026). Damit hat sich die Intuit-Aktie zwar etwas vom Drei-Jahres-Tief bei 261,70 US-Dollar gelöst, bleibt aber klar im Korrekturmodus. Vom Rekordhoch bei 706,80 US-Dollar ist der Wert weiterhin weit entfernt. Bezogen auf die gesamte Spanne zwischen Hoch und Tief bewegt sich der Kurs nur rund zehn Prozent über dem Tiefpunkt und damit im unteren Bereich des Drei-Jahres-Korridors. Charttechnisch ist die aktuelle Bewegung eher als zaghafte Erholungsphase innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends zu werten.

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    200-Tage-Linie: Deutlicher Bruch des langfristigen Aufwärtstrends

    Ein Blick auf die langfristige Trendindikatorik unterstreicht die Schwäche. Die 200-Tage-Linie, die über weite Strecken im Bereich um etwa 600 US-Dollar verlief, wurde im Zuge des Kursrutsches klar nach unten durchbrochen. Mit dem aktuellen Kurs von 304,10 US-Dollar notiert die Aktie grob geschätzt knapp 50 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Ein derart großer negativer Abstand signalisiert einen klar etablierten Bärenmarkt. Solange der Kurs nicht wieder deutlich in Richtung der 200-Tage-Linie zurückläuft und diese perspektivisch von unten nach oben attackiert, bleibt der primäre Trend klar abwärtsgerichtet.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Fokus

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 260 bis 280 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Hier drehte die Aktie Ende Mai 2026 mehrfach nach oben, was auf Kaufinteresse in diesem Bereich schließen lässt. Die Region um 300 US-Dollar, in der der Kurs aktuell pendelt, fungiert als kurzfristige Orientierungsmarke: Ein nachhaltiger Bruch nach unten würde den Druck auf das Tief bei 261,70 US-Dollar erhöhen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 330 bis 350 US-Dollar auf Widerstand, wo im April und Mai 2026 mehrere Erholungsversuche scheiterten. Darüber wartet eine weitere Barriere zwischen 370 und 400 US-Dollar, die im März 2026 als Konsolidierungszone diente. Erst ein Durchbruch dieser Widerstände würde das technische Bild spürbar aufhellen, während der langfristige Hauptwiderstand im Bereich von 650 bis 700 US-Dollar vorerst außer Reichweite bleibt.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 306,65$, was einem Rückgang von -12,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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