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    Deutsche Anleihen

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    Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen erholen sich deutlich
    • Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt auf 2,95 Prozent
    • EZB erwartet Eurozoneninflation bei 3,2 Prozent
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 126,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,95 Prozent.

    Weiterhin bestimmt die Lage im Nahen Osten und die Entwicklung der Ölpreise das Geschehen. Am Vortag hatte sich die Lage weiter zugespitzt und die Anleihekurse waren deutlich gesunken. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump betonte hingegen auf Truth Social, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt.

    "Das Auf und Ab zwischen Hoffnung und Sorge setzt sich daher fort", schreiben die Experten der Helaba. "Allerdings ist zu beobachten, dass der Konflikt mit dem Iran und die Schließung der Straße von Hormus etwas an Bedeutung verloren haben." Die Anleger würden auch auf andere Themen schauen. Schließlich habe sich die US-Konjunktur bislang widerstandsfähig erwiesen.

    Am Vormittag werden die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone erwartet. Von Bloomberg befragte Volkswirte erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai von 3,0 Prozent im Vormonat auf 3,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Rate von 2,0 Prozent an. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die EZB angesichts der wachsenden Inflationsgefahren in der kommenden Woche ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/stk




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