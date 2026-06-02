Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 126,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,95 Prozent.

Weiterhin bestimmt die Lage im Nahen Osten und die Entwicklung der Ölpreise das Geschehen. Am Vortag hatte sich die Lage weiter zugespitzt und die Anleihekurse waren deutlich gesunken. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump betonte hingegen auf Truth Social, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt.