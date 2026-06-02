JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Während die Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) anhalte und das Geschäft in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten sich deutlich verbessere, gehe das US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten zurück, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und den Anlagehintergrund intakt./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 50,74EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrei Andon-Ionita

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

