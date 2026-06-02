Preis für Opec-Öl gesunken
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis am Montag 104,05 US-Dollar je Barrel
- Rückgang um 1,08 US-Dollar gegenüber Freitag
- Preisberechnung basiert auf wichtigen Kartellsorten
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gesunken. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 104,05 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,08 Dollar weniger als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Richard_Wagner schrieb 30.05.26, 18:09
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Laut Exxon sollten die Probleme Ende Juni - Anfang Juli anfangen, vorausgesetzt wir verbrauchen weiterhin wie bisher.
Link zu focus-online...
Ist stimmig mit anderen Aussagen und Zahlen.
Bei Betrachtung der Zahlen, einiger Unternehmen die ich im Portfolio habe, für 1Q2026 stimmig.
Für 2Q2026 sollten diese eine super Ausschüttung ergeben, insbesondere BW LPG wegen des Gashandels und eben die Schiffsraten.
Alle anderen bestätigen diesen Trend anhand der veröffentlichen Zahlen zu 1Q2026.
Anndreass0802 schrieb 30.05.26, 17:58
es sieht so aus, als wenn der Status quo noch eine Weile so weiterläuft. Macht er einen Deal, muss er den aber eben auch bei seiner eigenen Anhängerschsft als Erfolg verkaufen können und dann kann er nicht ständig Dinge behaupten, die gar nicht vereinbart sind. Ohne klare Atomaussagen z. B. wird das nichts. Das ist aber genau der Grund, dass er nicht zustimmt, obwohl er das am liebsten täte. Nur wenn die Ölreserven erschöpft sind (das dauert nicht mehr lange,wohl so ca. 3 Monate) und der Preis auf 150+ Dollar steigt, hat er ein Riesenproblem. Knickt der Iran nicht ein und danach sieht es im Moment nicht aus, bleibt im gar nichts anderes mehr übrig als noch mal anzugreifen. Tatenlos rumsitzen und nur irgendwas faseln geht bei diesem Preisniveau einfach nicht und die Börsen stürzen dann sowieso ab, ob mit oder ohne Krieg. Allerdings muss er dann wirklich all in gehen, nur ein paar Bomber starten reicht nicht. Letztlich gehe ich ohnehin davon aus, dass wir mehr oder weniger schlafwandelnd in eine gewaltige Weltwirtschaftskrise hineinlaufen..mitdiskutieren »
MADMAXX schrieb 27.05.26, 09:04
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...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Was ist nun die Kernaussage dieser epischen Sätze?
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