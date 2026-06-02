Alzchem stark nach CSG-Aufstockung - CSG mit Erholungspotenzial

Der tschechische Rüstungskonzern CSG (Czechoslokav Group) hat seinen Anteil an Alzchem auf insgesamt etwas mehr als 20 Prozent (inklusive Finanzinstrumenten) ausgebaut. Alzchem ist seit 2017 an der Börse notiert und spielte am Finanzmarkt lange Zeit keine große Rolle.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Alzchem sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit 2017, dem Jahr des Börsengangs, geklettert. Der Kurs der Anteile kletterte um bis zu 13 Prozent auf fast 211 Euro. Im laufenden Jahr legten die Papiere des Spezialchemie- und Sprengstoffherstellers nach der Rally der Vorjahre um ein weiteres Drittel zu, während die Branchenkollegen Rheinmetall , Hensoldt und Renk ihren Aktionären 2026 wenig Freude machen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dies änderte sich erst mit dem Boom von Rüstungsaktien seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Anfang 2022. Nachdem von diesem in den ersten Monaten und Jahren vor allem Aktien von Herstellern wie Rheinmetall profitiert hatten, rückte Alzchem als Zulieferer ab Ende 2023 zunehmend in den Fokus. Seitdem hat sich der Börsenwert Alzchems auf 2,1 Milliarden Euro verachtfacht.

CSG wiederum ist seit dem Börsengang Mitte Januar an der Euronext für die Anleger keine Erfolgsgeschichte. Der Verkaufspreis hatte bei 25 Euro gelegen, Anfang Mai waren sie zwischenzeitlich nur noch 13,62 Euro wert. Aktuell kosten sie wieder 16,30 Euro. Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank bleibt allerdings optimistisch und sieht selbst mit seinem am Vorabend auf 30 Euro gekappten Kursziel enormen Erholungsspielraum.

Er setzt auf Verträge mit den USA über Munition und Landsysteme sowie weitere Munitionsverträge in Europa. Gerade den Ausbau der Kapazitäten bei großen Kalibern hält er für entscheidend für eine Neubewertung./ag/stk/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 1.170 auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,67 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +36,75 %/+79,49 % bedeutet.



