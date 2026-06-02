🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    AKTIEN IM FOKUS

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem stark nach CSG-Aufstockung - CSG mit Erholungspotenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Alzchem Aktien auf Höchststand seit Börsengang
    • Kurs stieg bis zu 13 Prozent auf fast 211 Euro
    • CSG erhöhte Anteil an Alzchem auf über 20 Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Alzchem stark nach CSG-Aufstockung - CSG mit Erholungspotenzial
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Alzchem sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit 2017, dem Jahr des Börsengangs, geklettert. Der Kurs der Anteile kletterte um bis zu 13 Prozent auf fast 211 Euro. Im laufenden Jahr legten die Papiere des Spezialchemie- und Sprengstoffherstellers nach der Rally der Vorjahre um ein weiteres Drittel zu, während die Branchenkollegen Rheinmetall , Hensoldt und Renk ihren Aktionären 2026 wenig Freude machen.

    Der tschechische Rüstungskonzern CSG (Czechoslokav Group) hat seinen Anteil an Alzchem auf insgesamt etwas mehr als 20 Prozent (inklusive Finanzinstrumenten) ausgebaut. Alzchem ist seit 2017 an der Börse notiert und spielte am Finanzmarkt lange Zeit keine große Rolle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.288,93€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.091,41€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dies änderte sich erst mit dem Boom von Rüstungsaktien seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Anfang 2022. Nachdem von diesem in den ersten Monaten und Jahren vor allem Aktien von Herstellern wie Rheinmetall profitiert hatten, rückte Alzchem als Zulieferer ab Ende 2023 zunehmend in den Fokus. Seitdem hat sich der Börsenwert Alzchems auf 2,1 Milliarden Euro verachtfacht.
    CSG wiederum ist seit dem Börsengang Mitte Januar an der Euronext für die Anleger keine Erfolgsgeschichte. Der Verkaufspreis hatte bei 25 Euro gelegen, Anfang Mai waren sie zwischenzeitlich nur noch 13,62 Euro wert. Aktuell kosten sie wieder 16,30 Euro. Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank bleibt allerdings optimistisch und sieht selbst mit seinem am Vorabend auf 30 Euro gekappten Kursziel enormen Erholungsspielraum.

    Er setzt auf Verträge mit den USA über Munition und Landsysteme sowie weitere Munitionsverträge in Europa. Gerade den Ausbau der Kapazitäten bei großen Kalibern hält er für entscheidend für eine Neubewertung./ag/stk/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 1.170 auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,67 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +36,75 %/+79,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alzchem Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Alzchem stark nach CSG-Aufstockung - CSG mit Erholungspotenzial Die Aktien von Alzchem sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit 2017, dem Jahr des Börsengangs, geklettert. Der Kurs der Anteile kletterte um bis zu 13 Prozent auf fast 211 Euro. Im laufenden Jahr legten die Papiere des Spezialchemie- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     