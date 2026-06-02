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    30 % eingebrochen

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    Schock für Übernahmefantasie: Warum dieser Biotech-Star plötzlich abstürzt

    Trotz überzeugender Studiendaten zu Obefazimod brechen die Aktien von Abivax ein. Ein Sicherheitsaspekt überschattet die Übernahmefantasien.

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    30 % eingebrochen - Schock für Übernahmefantasie: Warum dieser Biotech-Star plötzlich abstürzt
    Foto: Vladimir Borovic - Adobe Stock

    Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens Abivax ist am Dienstag zeitweise um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Auslöser waren laut CNBC neue Studiendaten zum Hoffnungsträger Obefazimod, einem Medikament zur Behandlung von Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des Dickdarms.

    Dabei erreichte die Therapie die zentralen Ziele der Untersuchung. In der über 44 Wochen laufenden Erhaltungsstudie zeigte das Medikament eine klinisch relevante Wirksamkeit. Zudem lag die Remissionsrate bei beiden getesteten Dosierungen bei rund 40 Prozent.

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    Sicherheitsbedenken belasten Anleger

    Für Verunsicherung sorgten jedoch mehrere Krebsfälle bei Patienten, die die höhere Dosierung erhalten hatten. Abivax betonte, die Fälle seien von den Prüfern als nicht behandlungsbedingt eingestuft worden. Zudem habe es keine Häufung in einem bestimmten Organ gegeben.

    Dennoch sehen Analysten Risiken für die Wahrnehmung des Medikaments. Ein Analyst von Jefferies erklärte: "[Das] Krebs-Signal verkompliziert die Lage." Selbst wenn die Fälle nicht mit der Behandlung zusammenhingen, dürfte die Unsicherheit bestehen bleiben. Besonders problematisch sei, dass in den kommenden Monaten keine weiteren wichtigen Datenereignisse anstünden, die den Fokus der Investoren wieder verändern könnten.

    Hoffnungsträger mit Milliardenpotenzial

    Noch vor wenigen Monaten galt Obefazimod als einer der vielversprechendsten Wirkstoffkandidaten im Bereich entzündlicher Darmerkrankungen. Bereits die Ergebnisse einer späten klinischen Studie im Jahr 2025 hatten die Erwartungen vieler Experten übertroffen.

    Analysten sehen in dem Wirkstoff weiterhin das Potenzial für eine führende Therapie bei Colitis ulcerosa. Darüber hinaus untersucht Abivax den Kandidaten auch für Morbus Crohn. Damit könnte sich für das Unternehmen ein Markt im Milliardenvolumen öffnen.

    David Rubin, Chief Medical Officer von Abivax und Direktor des Zentrums für entzündliche Darmerkrankungen an der University of Chicago Medicine, zeigte sich entsprechend optimistisch: "Die Daten aus der 44-wöchigen Erhaltungsphase belegen das Potenzial von Obefazimod, bei Colitis ulcerosa eine signifikante Wirksamkeit und eine dauerhafte Krankheitskontrolle zu erzielen." Der neuartige Wirkmechanismus, die anhaltende klinische Remission und das langfristig günstige Sicherheitsprofil unterstrichen das Potenzial des Medikaments, einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf zu adressieren.

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    Übernahmefantasie erhält Dämpfer

    Abivax gilt seit Längerem als möglicher Übernahmekandidat für große Pharmakonzerne. Immer wieder kursierten Spekulationen über Interesse aus der Branche, offiziell bestätigt wurden diese jedoch nie. 

    Zuletzt hatte Abivax im März Berichte der französischen Publikation La Lettre entschieden zurückgewiesen. Demnach soll das Unternehmen dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca exklusiven Zugang zu vertraulichen Informationen eingeräumt haben, um die Vorbereitung eines möglichen Übernahmeangebots zu ermöglichen. "Wir bestreiten diese Informationen, es handelt sich um unbegründete Gerüchte", erklärte ein Unternehmenssprecher laut Reuters.

    Firmenchef Marc de Garidel hatte bereits im März gegenüber CNBC erklärt, er rechne mit positiven Ergebnissen der Erhaltungsstudie. Gleichzeitig machte er deutlich, dass das Unternehmen keinen Zeitdruck für eine Partnerschaft oder einen Verkauf sehe, da sich die Verhandlungsposition nach den Studiendaten verbessern könnte.

    Bislang gingen viele Marktbeobachter davon aus, dass Abivax noch vor einer möglichen Markteinführung von Obefazimod übernommen werden könnte. Zudem plante das Unternehmen nach Veröffentlichung der Juni-Daten eine Kapitalaufnahme. Nach dem jüngsten Kurssturz dürfte die Diskussion über Bewertung und Übernahmechancen nun jedoch neu entfachen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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