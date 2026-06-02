🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Software-Titel im Aufwind

    1409 Aufrufe 1409 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer-Aktie explodiert: "So gute Stimmung hatten wir lange nicht mehr"

    Nach Monaten der Schwäche meldet sich TeamViewer mit einem zweistelligen Kurssprung in dieser Woche zurück. Was das wallstreetONLINE Forum über das Kurscomeback denkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Software-Titel im Aufwind - TeamViewer-Aktie explodiert: "So gute Stimmung hatten wir lange nicht mehr"
    Foto: Jiri Viehmann - imageBROKER.com

    Die TeamViewer-Aktie hat sich mit einem kräftigen Kurssprung aus der Deckung gemeldet. Am Montag legte der Titel um rund 11 Prozent zu und schloss bei 6,56 Euro. Am Dienstag setzt sich der Aufwärtstrend mit einem Plus von mehr als 1 Prozent fort. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mehr als 30 Prozent hinzugewonnen.

    Mehr Handelsvolumen, steigende Trendindikatoren und ein nachlassender Druck von Shortsellern sprechen dafür, dass nicht nur kurzfristige Spekulanten zugreifen. Entsprechend positiv ist auch die Stimmung im TeamViewer-Forum bei wallstreetONLINE.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Short
    7,16€
    Basispreis
    0,07
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,96€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 8,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Ich bin ja schon echt lange in Teamviewer investiert, aber so eine gute Stimmung wie jetzt, hatten wir doch schon lange nicht mehr (da muss man ja schon echt weit zurückgehen, wahrscheinlich so um 2020 rum, da war es ähnlich positiv)", freut sich wO-User MR_Neutrader.

    "Im Normalfall sollten wir dieses Jahr wieder zweistellige Kurse sehen, klar gibt viel wirtschaftliche Unsicherheiten, aber im Endeffekt bei so hohen Energiepreisen/hohen Mobilitätskosten sollte sich doch eine Fernwartung von Teamviewer umso mehr lohnen."

    TeamViewer

    +1,62 %
    +16,49 %
    +39,94 %
    +45,11 %
    -36,57 %
    -56,05 %
    -79,68 %
    -78,15 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
    TeamViewer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Es gibt jedoch auch erste Warnsignale. Einige Indikatoren laufen bereits heiß. Der RSI liegt klar im überkauften Bereich, auch der Stochastic RSI mahnt nach dem schnellen Anstieg zur Vorsicht. Das muss keine sofortige Trendwende bedeuten, erhöht aber das Risiko für Gewinnmitnahmen.

    "Der aktuelle Kursanstieg hat rein gar NICHTS mit der heutigen HV zutun (gehabt)", schreibt wO-Leser Dogweiler. "Alle Softwareaktien sind gestern um die 10% weltweit explodiert, TMV führte nur die Hitliste in DE und im TecDax an."

    Auch User Katjuscha-Research warnt vor übertriebener Euphorie. "Drei, vier User sind hier gestern auch etwas übers Ziel hinausgeschossen. Teamviewer ist stark unterbewertet, aber wer hier jetzt plötzlich genau umgekehrt zu dem kommentiert was die letzten Monate an Skepsis vorlag und nun so tut als stände bereits fest dass man ab 2027/28 wieder massiv wächst, den kann man doch genauso wenig ernstnehmen wie die ganzen Basher der letzten Monate."

    Fundamental bleibt TeamViewer ein Unternehmen im Umbau. Das Enterprise-Geschäft wächst weiter stark, während kleinere und mittlere Kunden zuletzt kaum Dynamik zeigten. Auch rund um den Zukauf 1E bleibt noch Arbeit. Der alte Vorwurf an das Management lautete: "zu teures Marketing, zu teure Akquisitionen und zu wenig Wachstum“. Genau diese Skepsis steckt noch immer im Kursgedächtnis vieler Anleger.

    Am Dienstag steht die Hauptversammlung auf dem Programm, von der sich Anleger neue Impulse erhoffen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,93, was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Software-Titel im Aufwind TeamViewer-Aktie explodiert: "So gute Stimmung hatten wir lange nicht mehr" Nach Monaten der Schwäche meldet sich TeamViewer mit einem zweistelligen Kurssprung in dieser Woche zurück. Was das wallstreetONLINE Forum über das Kurscomeback denkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     