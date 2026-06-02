TeamViewer-Aktie explodiert: "So gute Stimmung hatten wir lange nicht mehr"

Mehr Handelsvolumen, steigende Trendindikatoren und ein nachlassender Druck von Shortsellern sprechen dafür, dass nicht nur kurzfristige Spekulanten zugreifen. Entsprechend positiv ist auch die Stimmung im TeamViewer-Forum bei wallstreetONLINE.

Die TeamViewer-Aktie hat sich mit einem kräftigen Kurssprung aus der Deckung gemeldet. Am Montag legte der Titel um rund 11 Prozent zu und schloss bei 6,56 Euro. Am Dienstag setzt sich der Aufwärtstrend mit einem Plus von mehr als 1 Prozent fort. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mehr als 30 Prozent hinzugewonnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Ich bin ja schon echt lange in Teamviewer investiert, aber so eine gute Stimmung wie jetzt, hatten wir doch schon lange nicht mehr (da muss man ja schon echt weit zurückgehen, wahrscheinlich so um 2020 rum, da war es ähnlich positiv)", freut sich wO-User MR_Neutrader.

"Im Normalfall sollten wir dieses Jahr wieder zweistellige Kurse sehen, klar gibt viel wirtschaftliche Unsicherheiten, aber im Endeffekt bei so hohen Energiepreisen/hohen Mobilitätskosten sollte sich doch eine Fernwartung von Teamviewer umso mehr lohnen."

Es gibt jedoch auch erste Warnsignale. Einige Indikatoren laufen bereits heiß. Der RSI liegt klar im überkauften Bereich, auch der Stochastic RSI mahnt nach dem schnellen Anstieg zur Vorsicht. Das muss keine sofortige Trendwende bedeuten, erhöht aber das Risiko für Gewinnmitnahmen.

"Der aktuelle Kursanstieg hat rein gar NICHTS mit der heutigen HV zutun (gehabt)", schreibt wO-Leser Dogweiler. "Alle Softwareaktien sind gestern um die 10% weltweit explodiert, TMV führte nur die Hitliste in DE und im TecDax an."

Auch User Katjuscha-Research warnt vor übertriebener Euphorie. "Drei, vier User sind hier gestern auch etwas übers Ziel hinausgeschossen. Teamviewer ist stark unterbewertet, aber wer hier jetzt plötzlich genau umgekehrt zu dem kommentiert was die letzten Monate an Skepsis vorlag und nun so tut als stände bereits fest dass man ab 2027/28 wieder massiv wächst, den kann man doch genauso wenig ernstnehmen wie die ganzen Basher der letzten Monate."

Fundamental bleibt TeamViewer ein Unternehmen im Umbau. Das Enterprise-Geschäft wächst weiter stark, während kleinere und mittlere Kunden zuletzt kaum Dynamik zeigten. Auch rund um den Zukauf 1E bleibt noch Arbeit. Der alte Vorwurf an das Management lautete: "zu teures Marketing, zu teure Akquisitionen und zu wenig Wachstum“. Genau diese Skepsis steckt noch immer im Kursgedächtnis vieler Anleger.

Am Dienstag steht die Hauptversammlung auf dem Programm, von der sich Anleger neue Impulse erhoffen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.





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