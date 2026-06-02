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    SEG Solar kündigt dritte Fabrik in den USA an und wird mit einer Kapazität von 10,6 GW zum größten inländischen Solarhersteller

    HOUSTON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar („SEG"), ein führender US-amerikanischer Hersteller von Solarmodulen, gab heute Pläne für die Entwicklung seiner dritten US-amerikanischen Produktionsstätte im Großraum Houston im US-Bundesstaat Texas, bekannt. Die neue 4,6-Gigawatt-Anlage soll die geplante jährliche Produktionskapazität von SEG in den USA auf 10,6 GW erhöhen und damit die Position des Unternehmens als einer der größten einheimischen Solarmodulhersteller weiter stärken und seine langfristige Lokalisierungsstrategie vorantreiben.

     

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    Im Rahmen der fortgesetzten Expansion in den USA hat SEG eine Vereinbarung mit einem lokalen Bauunternehmen unterzeichnet, um die neue 4,6-GW-Anlage auf einem Gelände von rund 10 Hektar zu errichten; der neue Standort wird Produktionsanlagen und Lagerlogistik umfassen. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld der für den 7. August 2026 geplanten Eröffnung der zweiten 4-GW-Fabrik von SEG. Der Bau der dritten Anlage soll bis März 2027 abgeschlossen sein, und die kommerzielle Produktion soll im Mai 2027 beginnen.

    Die neue Anlage ist geplant, um den Übergang von SEG zur HJT-Technologie der nächsten Generation zu unterstützen und eine hocheffiziente Modulproduktion zu ermöglichen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des US-Marktes abgestimmt ist. Die Anlage ist außerdem darauf ausgelegt, die FEOC-konforme Modulproduktion durch eine verbesserte Rückverfolgbarkeit der Lieferkette, Materialkontrolle und Compliance-Management zu unterstützen.

    Um den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den USA weiter voranzutreiben und die Widerstandsfähigkeit angesichts sich wandelnder Handels- und Lieferkettenpolitiken zu stärken, hat SEG mit der Planung einer Anlage zur Herstellung von Ingots und Wafern in Indonesien begonnen. Diese vorgelagerte Integration soll kritische Komponenten sichern und die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette von SEG erhöhen. SEG prüft außerdem potenzielle US-Standorte für eine spezielle Produktionsanlage für HJT-Zellen und treibt damit seine Strategie zur Lokalisierung wichtiger Produktionsprozesse und zur Stärkung der Kontrolle über Solartechnologien der nächsten Generation weiter voran.

    Mit dem Ausbau der Modulkapazitäten in den USA, der Integration der vorgelagerten Lieferkette und der geplanten Umstellung auf die HJT-Technologie unterstützt SEG weiterhin die Energiewende in den USA mit zuverlässigen, normgerechten und hocheffizienten Solarlösungen.

    Informationen zu SEG Solar

    SEG wurde 2021 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA, der sich der Lieferung zuverlässiger sowie kosteneffizienter Solarmodule für Versorger, Gewerbe- und Privatkunden verschrieben hat. Bis Ende 2025 hatte SEG weltweit über 7,5 GW Solarmodule ausgeliefert und eine Modulproduktionskapazität von 6,5 GW erreicht.

     

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    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991985/Onsite_Photo.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2412141/SEG__logo__2024_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seg-solar-kundigt-dritte-fabrik-in-den-usa-an-und-wird-mit-einer-kapazitat-von-10-6-gw-zum-groWten-inlandischen-solarhersteller-302788286.html





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