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    AKTIE IM FOKUS

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    British American Tobacco schwach nach Geschäftsaussagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienkurs 4,3 Prozent tiefer auf 4.384 Pence
    • Umsatz mit neuen Produkten stieg rund 15 Prozent
    • Analysten uneins mit Kurszielen 3.600 und 5.200
    AKTIE IM FOKUS - British American Tobacco schwach nach Geschäftsaussagen
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Für die Aktien von British American Tobacco ist es am Dienstag nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung weiter bergab gegangen. Nach einem anfangs deutlicheren Rutsch verloren sie am späten Vormittag noch 4,3 Prozent auf 4.384 Pence.

    Der Tabakkonzern hatte im ersten Geschäftshalbjahr laut vorläufigen Angaben mit neuartigen Produkten wie etwa E-Zigaretten ein Umsatzwachstum von um die 15 Prozent erreicht und geht für das Gesamtjahr von einer ähnlichen Entwicklung aus. Insgesamt bestätigten die Briten den Ausblick. Die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 30. Juli veröffentlicht. Ende September steht zudem ein Kapitalmarkttag an.

    Analysten betonten mit Blick auf das zu Ende gehende erste Geschäftshalbjahr die unterschiedliche Entwicklung der Produktkategorien. Mit den herkömmlichen Zigaretten laufe es mäßig, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten gut aussehe, schrieb James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Die Aktien preisten den Mengenvorteil aus den steigenden Umsätzen in neuen Kategorien wohl bereits ein. Er glaube aber nicht, dass die negativen Auswirkungen des Margenmixes angemessen berücksichtigt würden. Entsprechend stuft der Experte British American Tobacco weiter mit "Underperform" ein - das bestätigte Kursziel von 3.600 Pence liegt 18 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

    Dagegen rät Andrei Andon-Ionita von der US-Investmentbank Jefferies weiter zum Kauf. Er räumt den Aktien mit einem weiter gültigen Ziel von 5.200 Pence 19 Prozent Luft nach oben ein. Auch Andon-Ionita konstatierte, dass einer anhaltenden Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) und sich verbessernden Geschäften in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten ein rückläufiges US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten gegenüberstehe. Doch er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und seinen optimistischen Anlagehintergrund daher als intakt an./gl/mf/jha/

    British American Tobacco

    -2,21 %
    -10,02 %
    +3,78 %
    +1,40 %
    +32,54 %
    +72,66 %
    +62,68 %
    -2,90 %
    +957,71 %
    ISIN:GB0002875804WKN:916018
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 50,94 auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -10,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 111,15 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 54,00GBP was eine Bandbreite von -29,85 %/+5,22 % bedeutet.




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