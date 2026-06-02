Bayer auf Jahrestief - Sorgen um Glyphosat-Vergleich in den USA

Die Nervosität am Markt nimmt ohnehin zu, da im Juni auch eine Grundsatzentscheidung des Supreme Court als oberstem US-Gericht im Fall "Durnell" ansteht, die Glyphosat-Klagen die Grundlage entziehen könnte. Der Fall beim Supreme Court bleibt von der Vergleichsvereinbarung unberührt. Ursprünglich wurde am Markt auf eine für Bayer günstige Entscheidung gesetzt. Zuletzt wurde das Meinungsbild auch diesbezüglich wieder differenzierter./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 33,49 auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -14,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 32,88 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +19,15 %/+54,90 % bedeutet.