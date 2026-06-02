AKTIE IM FOKUS
Bayer auf Jahrestief - Sorgen um Glyphosat-Vergleich in den USA
- Bayer-Aktie bei 32,96 Euro Tief seit Dezember
- Aktienkurs verliert gut 6 Prozent an einem Tag
- Sorgen um Glyphosatverfahren bei Richter Chhabria
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Dienstag mit 32,96 Euro auf das tiefste Niveau seit Anfang Dezember gesackt. Dabei verloren sie gut 6 Prozent. Für das laufende Jahr liegen sie nun gegen den leicht positiven Dax -Trend elf Prozent im Minus.
Am Markt nehmen die Sorgen um den Glyphosat-Vergleich in den USA laut Börsianern zu, nachdem die Zuständigkeit für den Widerstand dagegen vom Bundesgericht in Missouri zu einem anderen Bundesgericht im Staat Kalifornien gewandert sei. Dort liege der Fall beim Bundesrichter Vince Chhabria - einem ausgesprochenen Kritiker der Vergleichsstrategie der Leverkusener, wie es von mehreren Brokern hieß. Er habe einen ersten Vergleichsvorstoß 2020 schon einmal abgewiesen.
Die Nervosität am Markt nimmt ohnehin zu, da im Juni auch eine Grundsatzentscheidung des Supreme Court als oberstem US-Gericht im Fall "Durnell" ansteht, die Glyphosat-Klagen die Grundlage entziehen könnte. Der Fall beim Supreme Court bleibt von der Vergleichsvereinbarung unberührt. Ursprünglich wurde am Markt auf eine für Bayer günstige Entscheidung gesetzt. Zuletzt wurde das Meinungsbild auch diesbezüglich wieder differenzierter./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 33,49 auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -14,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 32,88 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +19,15 %/+54,90 % bedeutet.
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Ich erwarte auch so etwas in dieser Art. Ob Bayer dann einen Teil der fuer die Klagen vorgesehenen Rueckstellungen aufloesen kann? Vermutlich werden sie es aus Vorsicht erstmal noch nicht tun. Vielleicht spaeter. Ich bin seit heute auch wieder dabei. Ich dachte wenn ich mit der Aktie nochmal etwas verdienen will, dann ist jetzt der Moment einzusteigen. Wenn ein positives Urteil da ist, wird man wahrscheinlich nicht mehr mit einer 3 am Anfang hineinkommen. Das Risiko gehe ich ein.
Nein. Ich vermute, dass der Supreme Court ohnehin noch nicht mit der Urteilsfindung fertig ist. Davon ab ist der SCOTUS eher dafür bekannt, dass nichts durchsickert.