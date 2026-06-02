F4 und UraniumX melden anomale Radioaktivität bei Murphy

Kelowna, British Columbia / 2. Juni 2026 / IRW-Press / F4 Uranium Corp (TSXV: FFU) („F4“ oder „das Unternehmen“) freut sich, erste Ergebnisse aus den ersten beiden Bohrungen des laufenden Bohrprogramms in Murphy Lake im Athabasca-Becken, Saskatchewan, bekannt zu geben.

Die Bohrung ML26-015, die am Ziel 1 (siehe Abbildung 1) niedergebracht wurde, stieß auf einen 1,0 m langen Abschnitt mit anomaler Radioaktivität von bis zu 460 cps sowie auf visuell identifizierte Pechblende im Athabasca-Sandstein, etwa 3 Meter oberhalb der Athabasca-Diskordanz.

Das auf etwa 2.500 Meter ausgelegte Bohrprogramm hat bisher zwei Bohrungen abgeschlossen. Beide Bohrungen wurden im nördlichen Teil des Konzessionsgebietes, das „Zielgebiet 1“ (siehe Abbildung 1), niedergebracht und knüpfen an die historische Bohrung ML22-012 an, die unmittelbar über der Diskordanz 56 ppm U im Sandstein angetroffen hatte.

F4 ist der Betreiber des Programms, das vollständig von UraniumX Discovery Corp. gemäß der Optionsvereinbarung finanziert wird, nach der UraniumX eine Beteiligung von bis zu 70 % erwerben kann (siehe Pressemitteilung vom 29. Juli 2025).

Aktuelle Bohrhighlights: ML26-015 (L1230N)

Anomale Radioaktivität:

Messwerte des handgeführten Szintillometers >300 cps über 1,0 m (316,5–317,5 m), Spitzenwert 460 cps von 317,0–317,5 m.

Entsprechende anomale Gamma-Messwerte im Bohrloch von >500 cps über 4,3 m (312,8–317,1 m) oberhalb der Athabasca-Diskordanz (Abbildung 3)

Visuell identifizierte Pechblende

Anhand von Bohrkernprotokollierungen visuell identifizierte Pechblende, die im Athabasca-Sandstein unmittelbar oberhalb der Diskordanz als schichtkonforme Einsprenglinge und Knollen vorkommt. (Siehe Abbildung 2)

Starke Alteration

Starke hydrothermale Alteration, einschließlich Bleichung und Vertonung im Athabasca-Sandstein unmittelbar oberhalb der Diskordanz, starke Chloritisierung in den Grundgebirgsgesteinen unterhalb der Diskordanz sowie Abschnitte mit disseminierten Sulfiden und Graphit innerhalb des Grundgebirges.

ML26-016, eine Step-out-Bohrung von ML26-015 auf derselben Sektionslinie (L1230N), durchteufte ähnliche Arten hydrothermaler Alteration, die jedoch durch die Diskordanz hindurch weniger intensiv waren. Die Messwerte des handgeführten Szintillometers am Bohrkern überschritten 300 cps nicht.

Die Bohrungen werden nun im Zielgebiet 2 fortgesetzt, um ein Leiterziel entlang des Streichens mit demselben Widerstandsminimum-Trend zu testen, der sich von den aktuellen Bohrungen erstreckt und durch die kürzlich von Partnern finanzierte Moving-Loop-Elektromagnetik-Untersuchung (MLEM) identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2026).

Frühere Ergebnisse als Grundlage für die aktuelle Zielerstellung

ML22-006: 0,065 % U₃O₈ über 2,5 m (einschließlich 0,242 % U₃O₈ über 0,5 m) innerhalb einer 4,2 m mächtigen graphitischen Deformationszone und intensiver Alteration.

ML22-012 (1,4 km nördlich): 56 ppm U in Sandstein unmittelbar über der Diskordanz.

MLEM-Untersuchung 2026: Verfeinerte und erweiterte wichtige leitfähige Trends, die bis zu fünf vorrangige Zielgebiete definieren, einschließlich im Streichen der mineralisierten Abschnitte aus dem Jahr 2022.

Erik Sehn, P.Geo, VP Exploration, kommentierte:

„Das Vorhandensein von visuell identifizierter Pechblende im ersten Bohrloch des Programms 2026, zusammen mit der damit in Zusammenhang stehenden Alteration und dem geophysikalischen Rahmen, steht im Einklang mit unserem Zielerstellungsmodell bei Murphy Lake. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse und darauf, die weiteren vorrangigen Ziele im gesamten Konzessionsgebiet zu überprüfen.“

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrungen und Ergebnisse des handgeführten Spektrometers

Tabelle 1. Murphy Lake 2026 Bohrprogramm.

Standortangaben * Ergebnisse der Vermessung von mineralisiertem Bohrkern (mindestens > 300 cps/> 0,5 m) mit einem handgeführten Spektrometer Tiefe der Diskordanz im Athabasca-Becken (m) Gesamttiefe des Bohrlochs (m) Bohrloch-Nr. Rasterlinie Easting Northing Höhe Azimut Neigung von (m) bis (m) Abschnitt (m) max. cps ML26-015 1230N 547333 6493341 428 294 -75 316,50 317,00 0,50 350 320,2 440 317,00 317,50 0,50 460 ML26-016 1230N 547333 6493341 428 295 -80 Exploration; keine Radioaktivität von > 300 cps 308,8 494

Parameter der Vermessung von zusammengesetzten Proben mit einem handgeführten Spektrometer:

1: Mindestmächtigkeit von 0,5 m

2: CPS-Grenzwert von 300 Zählimpulsen pro Sekunde (cps)

3: Maximale interne Verwässerung von 2,0 m

Abbildung 1. Bohrprogramm Murphy Lake 2026.

Abbildung 2. Visuell identifizierte Pechblende in der Bohrung ML26-015 317–317,5 m

Abbildung 3. Profilschnitt Linie 1230N

Die in diesem Bohrkern festgestellte natürliche Gammastrahlung, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben, wurde in Zählimpulsen pro Sekunde (cps) mit einem von Radiation Solutions Inc. kalibrierten handgeführten Spektrometer vom Typ Radiation Solutions RS-125 gemessen. Das Unternehmen stuft Messwerte über 300 cps auf dem handgeführten Spektrometer (in der Fachsprache gelegentlich als Szintillometer bezeichnet; dies geht auf historische Namenskonventionen und die gemeinsame Funktion der Gammastrahlungsdetektion bei Spektrometern und Szintillometern zurück) als „anomal“, Messwerte über 10.000 cps als „hochradioaktiv“ und Messwerte über 65.535 cps als „außerhalb der Skala“ ein. Das Unternehmen kann auch Radioaktivitätswerte angeben, die mit einer QL-40GR-Gammamesssonde von Mount Sopris im Bohrloch gemessen wurden. Das Unternehmen stuft Messwerte über 500 cps an der Gammamesssonde im Bohrloch als „anomal“ ein.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Messwerte des handgeführten Spektrometers (Szintillometers) und der Bohrloch-Gammamesssonde vorläufiger Natur sind, nicht direkt oder konsistent mit den durch chemische Analysen ermittelten Urangehalten korrelieren und nicht als Ersatz für Analyseergebnisse herangezogen werden sollten. Alle radiometrischen Messwerte unterliegen der Bestätigung durch Laboranalysen.

Proben aus dem Bohrkern werden vor Ort in zwei Hälften geteilt. Soweit möglich, werden die Proben in Abständen von 0,5 m im Bohrloch standardisiert. Die eine Hälfte der geteilten Probe wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine nach SCC ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, geschickt, während die andere Hälfte als Referenz vor Ort verbleibt. Die Analyse umfasst eine 63-Elementreihe, einschließlich Bor mittels ICP-OES, Uran mittels ICP-MS und Goldanalyse mittels ICP-OES und/oder AAS.

Das Unternehmen stuft Uranmineralisierungen mit Untersuchungsergebnissen von mehr als 1,0 Gew.-% U₃O₈ als „hochgradig“ und Ergebnisse von mehr als 20,0 Gew.-% U₃O₈ als „ultrahochgradig“ ein.

Alle angegebenen Tiefenangaben beziehen sich auf die Bohrlängen, und die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden.

Über Murphy Lake:

Das 609 Hektar große Konzessionsgebiet Murphy Lake von F4 befindet sich im nordöstlichen Teil des Athabasca-Beckens, 30 km nordwestlich der Lagerstätten McLean Lake von Orano, 5 km südlich der Uranlagerstätte Hurricane von ISOEnergy und 4 km östlich der Uranzone La Rocque Lake von Cameco, wo die Bohrung Q22-040 29,9 % U₃O₈ über 7,0 m durchteuft hat. Das erste Bohrprogramm im Jahr 2022 im Konzessionsgebiet Murphy Lake umfasste 14 fertiggestellte Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.850 m; die Bohrung ML22-006 durchteufte 0,065 % U₃O₈ über 2,5 m von 322,5 m bis 325,0 m, einschließlich 0,242 % U₃O₈ über 0,5 m.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Sam Hartmann, P.Geo., President & Chief Operating Officer von F4, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und im Namen des Unternehmens genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F4 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Murphy Lake.

Weitere Informationen zum Konzessionsgebiet Murphy Lake finden Sie im Bericht mit dem Titel „Technical Report For The Murphy Lake Project, NE Athabasca Basin, Saskatchewan, Canada“ vom 20. März 2024, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F4 Uranium Corp:

F4 Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf das Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan konzentriert und von dem Management- und Explorationsteam geleitet wird, das bereits mehrere Uranentdeckungen in diesem Becken vorweisen kann, darunter zuletzt Patterson Lake North und Broach Lake. Das Projektportfolio umfasst 16 zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 157.000 Hektar, von denen sich mehrere in der Nähe etablierter Uranlagerstätten befinden, darunter Paladins Triple R, Arrow von NexGen Energy und Hurricane von IsoEnergy. Die Projekte wurden im Jahr 2024 aus F3 Uranium ausgegliedert. Das Explorationsprogramm von F4 verteilt sich auf die West- und Ostseite des Athabasca-Beckens, wobei das Unternehmen sowohl als Explorationsunternehmen als auch als Projektentwickler tätig ist und Investoren ein Engagement in der Frühphase der Exploration in dem Becken ermöglicht.

Kontaktdaten

F4 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y 9Y2

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: ir@F4uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

„Ray Ashley“

Raymond Ashley, CEO

F4 Uranium Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Die F4 Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,42 % und einem Kurs von 0,103EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.