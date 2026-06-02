IONOS Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.06.2026

Mit einer Performance von +4,12 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +7,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,32€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der IONOS Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +33,57 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IONOS Group +11,76 % gewonnen.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,94 % 1 Monat +14,96 % 3 Monate +33,57 % 1 Jahr -26,54 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 02.06.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,37 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.