🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtos AktievorwärtsNachrichten zu Atos

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atos Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Atos Aktie bisher um +7,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Atos Aktie.

    Besonders beachtet! - Atos Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 02.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atos aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Atos Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,84 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Atos Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 44,00, mit einem Plus von +7,84 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,68 % bei Atos.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atos Aktie damit um -7,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,70 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -16,31 % verloren.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Atos Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,31 %
    1 Monat +24,70 %
    3 Monate +6,68 %
    1 Jahr +8,01 %
    Stand: 02.06.2026, 11:19 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Atos Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Kurs- und Bewertungs-Potenzial von Atos im Turnaround-Kontext und die extrem niedrige Bewertung. Makro-News bewegen Atos kaum; als Treiber gelten SoftBank-/Eviden-Partnerschaften und KI-Hardware-Infrastruktur. Die Stimmen setzen auf Geduld, da erst klare Umsatz-/Gewinnimpulse oder konkrete News den Kurs nachhaltig ziehen; der Stand um 40 € wird als Ausgangspunkt gesehen, mit Potenzial über 60 € bei echter Turnaround-Dynamik.

    Zur Atos Diskussion

    Informationen zur Atos Aktie

    Es gibt 20 Mio. Atos Aktien. Damit ist das Unternehmen 876,12 Mio. € wert.

    Atos Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Atos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Atos

    +7,01 %
    -7,31 %
    +24,70 %
    +6,68 %
    +8,01 %
    +39.597,91 %
    +10.257,73 %
    +9.341,35 %
    -97,09 %
    ISIN:FR001400X2S4WKN:A411MH
    Atos direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Atos Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 02.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Atos Aktie bisher um +7,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Atos Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     