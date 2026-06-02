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    Erst Panik, jetzt Pentagon

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    DroneShield liefert wieder das, was Anleger sehen wollen

    Nach Aktionärsrebellion, Downgrade und Kursrutsch meldet der Drohnenabwehrspezialist jetzt wieder einen Auftrag aus den USA. Genau darauf hatte der Markt gewartet.

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    Erst Panik, jetzt Pentagon - DroneShield liefert wieder das, was Anleger sehen wollen
    Foto: DroneShield

    DroneShield hat nach dem gestrigen Kursrutsch einen wichtigen Auftrag aus den USA gemeldet — und damit die Aktie zunächst stabilisiert. Das australische Drohnenabwehrunternehmen liefert mobile und stationäre Abwehrsysteme für die Joint Interagency Task Force 401 des US-Kriegsministeriums. Der Vertrag umfasst zunächst 19,3 Millionen australische Dollar (rund 12,5 Millionen US-Dollar), hinzu kommen Optionen über weitere 5,6 Millionen australische Dollar innerhalb von fünf Jahren.

    Die Aktie legte nach der Meldung um 3,6 Prozent zu. Für Anleger kommt der Auftrag zu einem kritischen Zeitpunkt. Erst am Vortag war der Titel massiv unter Druck geraten, nachdem fast die Hälfte der Aktionäre auf der Hauptversammlung gegen den Vergütungsbericht des Unternehmens gestimmt hatte. Zudem hatte Jefferies die Aktie abgestuft und auf sinkende Transparenz bei der Vertriebspipeline hingewiesen.

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    Der neue US-Auftrag könnte nun zumindest kurzfristig helfen, das angeschlagene Vertrauen wieder zu stabilisieren. Die gelieferten Systeme umfassen Hardware, Software-Abonnements, Garantien und Dienstleistungen. Zudem soll DroneShield interoperable Lösungen anderer Anbieter integrieren und installieren.

    Gleichzeitig zeigt der Deal, wie stark die Nachfrage nach Technologien zur Drohnenabwehr weiter wächst. Hintergrund sind steigende Verteidigungsausgaben sowie die zunehmende Bedeutung KI-gestützter Drohnen- und Abwehrsysteme in modernen Konflikten. Erst am Montag hatte Motorola Solutions die Übernahme des Drohnenabwehrspezialisten D-Fend Solutions für 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt — ein weiteres Signal dafür, wie hoch der Markt aktuell bewertet wird.

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    Operativ verweist DroneShield weiterhin auf starkes Wachstum. Für 2026 meldete das Unternehmen bislang bestätigte Umsätze von 161 Millionen australischen Dollar — rund 61 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein im ersten Quartal lagen die Kundenzahlungen bei 77,4 Millionen australischen Dollar und damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor.

    Trotzdem bleibt die Lage an der Börse angespannt. Die Aktie notiert weiterhin deutlich unter ihrem Hoch aus dem vergangenen Jahr. Investoren beobachten nun vor allem, ob DroneShield die hohen Wachstumserwartungen erfüllen und die zuletzt aufgekommenen Governance- und Transparenzsorgen entschärfen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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