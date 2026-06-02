Salzgitter-Kurs seit März verdoppelt - Morgan Stanley treibt an

Die Aktien von Aurubis erreichten am Morgen ein neuerliches Rekordhoch. Salzgitter hält rund ein Viertel der Anteile./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 9,75 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 209,00EUR was eine Bandbreite von -26,20 %/-3,60 % bedeutet.