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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter-Kurs seit März verdoppelt - Morgan Stanley treibt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley treibt Salzgitter auf 67,30 Euro
    • Analyst sieht Kursziel 70,80 Euro und 210 Euro möglich
    • Salzgitter hält rund ein Viertel der Aurubisaktien
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter-Kurs seit März verdoppelt - Morgan Stanley treibt an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Empfehlung von Morgan Stanley hat die Aktien von Salzgitter am Dienstagmorgen zunächst bis auf 67,30 Euro getrieben - das höchste Niveau seit dem Frühjahr 2010. Zuletzt ließ der Schwung jedoch nach und die Papiere des Stahlkonzerns kosteten mit 64,25 Euro noch gut 4 Prozent mehr als am Vortag. Seit Mitte März hatten sie sich am Morgen noch verdoppelt.

    Morgan-Stanley-Experte Alain Gabriel sieht mit seinem Kursziel von 70,80 Euro jedoch noch etwas Luft nach oben. Im Optimalfall hält er nun sogar 210 Euro für erreichbar. Die Jahresziele des Konzerns blieben konservativ und die Gewinndynamik nehme mit Blick auf 2027 noch Fahrt auf, so Gabriel. Gleichzeitig sinke das Bilanzrisiko und mache Platz für eine Bewertungsdiskussion - selbst ohne Berücksichtigung des Aurubis -Anteils.

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    Die Aktien von Aurubis erreichten am Morgen ein neuerliches Rekordhoch. Salzgitter hält rund ein Viertel der Anteile./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 9,75 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 209,00EUR was eine Bandbreite von -26,20 %/-3,60 % bedeutet.




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