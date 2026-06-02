Teilzeitbeschäftigte arbeiten mehr - weniger Krankmeldungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland ist einer Berechnung zufolge im ersten Quartal so hoch wie noch nie gewesen. Gleichzeitig arbeiteten diese wöchentlich mehr als vor einem Jahr. Das geht aus einer Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor.

Demnach waren in den ersten drei Monaten 2026 rund 40 Prozent aller Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt - damit überschritt der Anteil laut IAB erstmals in einem ersten Quartal seit Beginn der IAB-Arbeitszeitrechnung im Jahr 1991 die 40er-Marke. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen leicht zurück.