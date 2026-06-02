LS telcom AG: Geplanter Führungswechsel mit Walter Denk als CEO
LS telcom stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Ein geplanter Führungswechsel soll Kontinuität sichern und das nächste Kapitel des globalen Wachstumskurses einleiten.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Der Aufsichtsrat bestellte Walter Denk mit Wirkung zum 08.06.2026 zum Vorstandsmitglied; seine Übernahme des Vorstandsvorsitzes (CEO) ist für Juni 2027 geplant.
- Dr. Georg Schöne legt im Juni 2027 auf eigenen Wunsch den Vorstandsvorsitz nieder, bleibt aber bis zum 30.09.2028 als Vorstandsmitglied/CTO und sein Vertrag wurde bis dahin verlängert, um den Übergang zu begleiten.
- Ziel der Maßnahme ist ein frühzeitig geregelter, geordneter Führungswechsel, der Kontinuität sicherstellen und den nächsten Wachstumsabschnitt ermöglichen soll.
- Walter Denk ist ein international erfahrener CEO (u. a. 1&1 Versatel, DeepUp, Avaya, Comparex, Deutsche Telekom/T‑Systems) mit Schwerpunkt auf Aufbau von Vertriebs‑/Organisationsstrukturen, Wachstum und Transformation.
- LS telcom wird als global tätiger Technologieführer in Funktechnologie und Funkfrequenz‑Management mit Kunden in über 100 Ländern beschrieben; das Unternehmen sieht wachsende strategische Bedeutung des elektromagnetischen Spektrums.
- Dr. Georg Schöne ist Mitgründer (1992) und prägte das Unternehmen über drei Jahrzehnte; Aufsichtsrat und Vorstand sprechen ihm Dank und Anerkennung für seine Leistung aus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LS Telcom ist am 30.06.2026.
Der Kurs von LS Telcom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,59 % im
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