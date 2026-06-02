🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLS Telcom AktievorwärtsNachrichten zu LS Telcom
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    LS telcom AG: Geplanter Führungswechsel mit Walter Denk als CEO

    LS telcom stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Ein geplanter Führungswechsel soll Kontinuität sichern und das nächste Kapitel des globalen Wachstumskurses einleiten.

    LS telcom AG: Geplanter Führungswechsel mit Walter Denk als CEO
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Der Aufsichtsrat bestellte Walter Denk mit Wirkung zum 08.06.2026 zum Vorstandsmitglied; seine Übernahme des Vorstandsvorsitzes (CEO) ist für Juni 2027 geplant.
    • Dr. Georg Schöne legt im Juni 2027 auf eigenen Wunsch den Vorstandsvorsitz nieder, bleibt aber bis zum 30.09.2028 als Vorstandsmitglied/CTO und sein Vertrag wurde bis dahin verlängert, um den Übergang zu begleiten.
    • Ziel der Maßnahme ist ein frühzeitig geregelter, geordneter Führungswechsel, der Kontinuität sicherstellen und den nächsten Wachstumsabschnitt ermöglichen soll.
    • Walter Denk ist ein international erfahrener CEO (u. a. 1&1 Versatel, DeepUp, Avaya, Comparex, Deutsche Telekom/T‑Systems) mit Schwerpunkt auf Aufbau von Vertriebs‑/Organisationsstrukturen, Wachstum und Transformation.
    • LS telcom wird als global tätiger Technologieführer in Funktechnologie und Funkfrequenz‑Management mit Kunden in über 100 Ländern beschrieben; das Unternehmen sieht wachsende strategische Bedeutung des elektromagnetischen Spektrums.
    • Dr. Georg Schöne ist Mitgründer (1992) und prägte das Unternehmen über drei Jahrzehnte; Aufsichtsrat und Vorstand sprechen ihm Dank und Anerkennung für seine Leistung aus.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LS Telcom ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von LS Telcom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,59 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,8400EUR das entspricht einem Plus von +1,99 % seit der Veröffentlichung.


    LS Telcom

    +3,50 %
    -1,32 %
    -2,34 %
    +3,59 %
    -11,14 %
    -32,43 %
    -53,42 %
    -42,48 %
    -56,95 %
    ISIN:DE0005754402WKN:575440
    LS Telcom direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LS telcom AG: Geplanter Führungswechsel mit Walter Denk als CEO LS telcom stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Ein geplanter Führungswechsel soll Kontinuität sichern und das nächste Kapitel des globalen Wachstumskurses einleiten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     