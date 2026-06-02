Amazons neuer Milliarden-Motor: Satelliten-Internet startet noch dieses Jahr

Der Konzern aus Seattle hat das Tempo beim Ausbau seines Satellitennetzwerks zuletzt deutlich erhöht. Bereits mehr als 300 Satelliten befinden sich im Orbit. Nach Einschätzung der Bank of America dürfte Amazon noch im dritten Quartal mit einem breiteren kommerziellen Angebot starten. Das Projekt erreiche damit einen Punkt, an dem erstmals nennenswerte Umsätze möglich werden.

Amazons milliardenschweres Satellitenprojekt Leo könnte schon bald von einer kostspieligen Zukunftswette zu einem neuen Wachstumstreiber werden. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der Bank of America in einer aktuellen Studie. Die Experten sehen das Vorhaben kurz vor dem operativen Durchbruch und halten die langfristigen Ertragschancen für erheblich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Bis Ende 2028 könnte Amazon nach Schätzungen der Analysten rund 25 Milliarden US-Dollar in den Aufbau des Netzes investieren. Die hohen Anlaufkosten schrecken die Experten jedoch nicht ab. Vielmehr sehen sie die Grundlage für ein Geschäft mit attraktiven Margen und hohen Markteintrittsbarrieren.

Besonders interessant erscheint dabei das Umsatzpotenzial. Für das Jahr 2032 kalkuliert die Bank of America allein im Geschäft mit privaten Breitbandkunden Erlöse von rund 14 Milliarden US-Dollar. Hinzu könnten weitere Einnahmen aus Unternehmenskunden, Regierungsaufträgen und mobilen Satellitendiensten kommen. Insgesamt schätzen die Analysten das zusätzliche Umsatzpotenzial auf 20 bis 25 Milliarden US-Dollar jährlich.

Dabei dürfte sich Leo nicht nur als eigenständiges Geschäftsfeld etablieren. Die Experten erwarten auch Synergien mit Amazons Cloud-Sparte AWS sowie dem weltweiten Logistiknetzwerk des Konzerns. Vor allem für abgelegene Regionen, Fluggesellschaften, Schifffahrt und Behörden könnten satellitengestützte Verbindungen eine wichtige Rolle spielen.

Auf der Unternehmensseite nimmt die Dynamik bereits zu. Amazon konnte nach Angaben der Analysten mehrere prominente Kunden und Partner gewinnen. Dazu zählen unter anderem Delta Air Lines, Airbus, das US-Verteidigungsministerium und Apple. Zusätzlich stärkt die angekündigte Übernahme des Satellitenunternehmens Globalstar die Position im künftig wichtigen Markt für satellitengestützte Mobilfunkdienste.

Der Wettbewerb bleibt allerdings intensiv. Marktführer ist derzeit das von Elon Musk kontrollierte Satellitennetz Starlink mit mehr als zehn Millionen Kunden weltweit. Dennoch sehen die Analysten für Amazon ausreichend Raum, um sich ein Stück vom Kuchen zu sichern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.





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