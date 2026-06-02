SAP Aktie steigt - 02.06.2026

Mit einer Performance von +1,49 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +7,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 170,84€, mit einem Plus von +1,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SAP Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -19,34 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,14 % 1 Monat +17,20 % 3 Monate +1,20 % 1 Jahr -36,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 02.06.2026, 12:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die SAP-Aktie: Kursanstiege, bullish Stimmung und Diskussionen über realistische Kursziele sowie Eröffnungspreise (75–80 € vs potenzielle 250 €). Charttechnische Kurz- bis Mittelfrist-Sichtweisen, fundamentale Bewertungen und Risiken wie Rücksetzer werden diskutiert; EU-/KI-Politik als potenzielle Bewertungs-Treiber wird erwähnt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,34 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt ist mit überwiegend negativen Vorzeichen in den neuen Handelsmonat gestartet. Belastend wirkten die wieder aufgeflammten Spannungen im Nahen Osten, der kräftige Ölpreisanstieg sowie anziehende Anleiherenditen. Der DAX gab um 0,40 Prozent auf 25.003 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 1,36 Prozent ein. Der TecDAX konnte sich dagegen dank der Stärke mehrerer Softwaretitel um 0,49 Prozent verbessern. In den drei genannte...

Nach schwierigen Monaten meldet sich die SAP-Aktie eindrucksvoll zurück. Das Papier konnte in den vergangenen Handelstagen kräftig zulegen und gewann allein gestern mehr als +8%. Damit wächst die Hoffnung, dass die jüngste Schwächephase vorerst beendet sein könnte. Software-Sektor gewinnt wieder an Stärke SAP profitiert aktuell von der verbesserten Stimmung im Technologiesektor. Nachdem viele Software-Aktien in […] The post SAP-Aktie startet Comeback: Wie weit kann die Erholung gehen? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,85 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,40 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,87 %. ServiceNow verliert -4,41 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,80 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.